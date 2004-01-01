«Евродон» начнет поставки индейки в Бахрейн

Основанная Вадимом Ванеевым группа «Евродон» подписала с Бахрейном меморандум, предусматривающий долгосрочное сотрудничество в продвижении продукции из мяса индейки и утки на рынке королевства, в странах-участницах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и в странах Ближнего Востока. Как сообщила пресс-служба «Евродона», странами принято решение о реализации совместного проекта импорта и дистрибуции мяса. Первые поставки могут начаться в сентябре.



«Согласно меморандуму, стороны договорились о создании совместного предприятия», — говорится в сообщении. Представители Бахрейна взяли на себя обязательства установить торговые отношения с розничной торговлей и ресторанами, организовать работу предприятия на территории королевства, получить необходимые разрешения и лицензии. Производитель подтвердил готовность поставлять продукцию из мяса индейки и утки и управлять торговой деятельностью. По сообщению компании, в перспективе объем отгрузок может составить 30 тыс. т продукции в год. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в $200 тыс. По словам Ванеева, компания открыта к выстраиванию партнерских отношений по увеличению экспорта, так как продукция «Евродона» «изначально проектировалась не только для отечественного рынка, но и как продукция с экспортным потенциалом».



В 2017 году Россия поставила в Бахрейн 294 т мяса птицы на $499 тыс., следует из данных ФТС. В общем экспорте мяса птицы (155 тыс. т) в прошлом году доля Бахрейна составляла лишь 0,3%, весь объем поставок пришелся на тушки домашних кур. Доля индейки в экспорте мяса птицы из России также была невысока и составила по итогам прошлого года лишь 1,2% (менее 2 тыс. т). Крупнейшими покупателями российского мяса птицы стали Украина (33%), Казахстан (22%) и Вьетнам (17%). Как сообщил 14 мая Россельхознадзор, список импортеров российской птицеводческой продукции в ближайшее время пополнится Ираком, который исключил Россию из списка стран, откуда ввоз был запрещен из-за гриппа птиц. Таким образом, Россия получила право поставлять на территорию Ирака все виды птицы, включая хищные и декоративные виды, замороженную птицу, яйца (столовые и инкубационные), а также перо птицы и любую другую продукцию, в состав которой входит домашняя птица или продукция из нее.



Ранее в интервью «Агроинвестору» Ванеев говорил, что компания ищет «очень надежных и долгосрочных покупателей». «Те же арабские страны нужно приучать к индейке. Там привыкли в основном к бройлеру, едят по 50 кг на человека в год», — рассказывал Ванеев. Сама же компания к экспорту готова, отмечал он. «Готовы по объемам, качеству, цене, логистике. В регионе построен новый международный аэропорт «Платов», который находится в 30 км от нашей площадки. Он принимает любые самолеты. И мы можем спокойно каждый день отправлять оттуда по 200−300 т охлажденного мяса», — подсчитал основатель «Евродона».



Группа «Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. С 2006 года компания поставляет на рынок мясо индейки под маркой «Индолина», в 2013-м холдинг начал выпуск мяса утки под брендом «Утолина». В конце 2016 — начале 2017 годов на площадках компании произошли две вспышки гриппа птиц, в результате чего она потеряла 1,5 млн голов индейки, и контроль над компанией был передан Внешэкономбанку (сейчас Вадиму Ванееву принадлежит 11% ООО «Евродон», по 26% ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон»). В 2016 году группа произвела 90 тыс. т мяса индейки и утки, в 2017-м — 88,5 тыс. т (61,2 тыс. т индейки и 27,3 тыс. т утки). В этом году компания планирует выпустить 150 тыс. т индейки и 29 тыс. т утки в живом весе. По информации властей Ростовской области, «Евродон» привлек в экономику региона более 39 млрд руб. инвестиций, а общая сумма субсидий, полученных группой на уплату процентов по инвесткредитам за все время реализации проектов, составляет почти 6,4 млрд руб.



В 2017 году Россия экспортировала продукции АПК на $20,7 млрд, основными статьями экспорта стали зерно (36% в стоимостном выражении), рыба и рыбопродукты (17%), растительное масло (12%), шоколад (2,6%). Доля мясных ресурсов в экспорте продукции АПК составила 1,5%, доля экспорта мяса птицы в общем объеме экспорта мясных ресурсов — 65%. Президент Владимир Путин 7 мая после церемонии инаугурации подписал указ, в соответствии с которым экспорт сельхозпродукции и продовольствия в течение ближайших шести лет должен достичь $45 млрд.



В конце 2017-го глава Минсельхоза Александр Ткачев утвердил программу по увеличению объемов экспорта продукции птицеводства, по которой поставки мяса птицы (с учетом готовых и консервированных продуктов) к 2020 году должны вырасти более чем в три раза — до 370 тыс. т со 121,4 тыс. т в 2016-м. Втрое должен увеличиться и стоимостной объем вывоза мяса птицы — с 8,7 млрд руб. в 2016-м до 25,4 млрд руб. в 2020-м. Сейчас поставки мяса птицы осуществляются в 30 стран дальнего зарубежья и восемь стран СНГ, перспективными направлениями для наращивания внешних продаж Минсельхоз считает государства Ближнего Востока, азиатские рынки (Китай, страны Юго-Восточной Азии, Япония, Южная Корея), Африку (Конго, ЮАР, Нигерия) и СНГ. Лидером по внешним продажам мяса птицы является ГАП «Ресурс», на которую приходится около 23% от общего объема вывоза мяса птицы в прошлом году. «Активными экспортерами мяса птицы также являются предприятия Белгородской области — «Белая птица», «Приосколье», «БЭЗРК-Белгранкорм», — говорилось в тексте программы.

