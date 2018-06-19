Правительство обсуждает снижение НДС на фрукты

Правительство прорабатывает вопрос о необходимости установления пониженной ставки НДС в 10% при реализации плодов и ягод. Как сообщает газета «Известия», этот вопрос в апреле поручил изучить председатель правительства Дмитрий Медведев. В пользу снижения НДС для плодово-ягодной продукции выступил Минсельхоз. По его мнению, для поддержки российских производителей льготная ставка должна распространяться на яблоки, груши, сливы и виноград.



В то же время Минфин такую инициативу оценил негативно. Эта мера будет субсидировать не только производителей, но и продавцов, полагает ведомство. Как говорится в письме, направленном 29 мая в правительство замглавы Минфина Ильей Труниным, выпадающие доходы бюджета в случае принятия решения об НДС в 10% для плодово-ягодной продукции составят не менее 20 млрд руб. в период 2018—2020 годов. При этом, учитывая объемы производства внутри страны, льготная ставка не окажет положительного влияния на конкурентоспособность отечественных сельхозпроизводителей, уверен Минфин: в случае принятия решения ввоз плодово-ягодной продукции на территорию страны и ее реализация будут также облагаться по ставке в размере 10%.



Снижение НДС для плодово-ягодной продукции станет значимой мерой поддержки отечественного производителя, возражает главный аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин. «В садоводстве сейчас издержки довольно велики, при этом основной объем продукции на внутреннем рынке — все же отечественного производства. Импорт является сезонным явлением, кроме того, в отношении импортеров в случае необходимости могут применяться различные меры — определенные ограничения, аккредитация предприятий и т. д. », — прокомментировал «Агроинвестору» Лашин. Поэтому в комплексе мер отечественного производителя, с учетом господдержки, снижение НДС сыграет положительную роль в развитии отечественного производства, уверен он. «Высвободятся финансовые средства, как следствие, аграрии смогут вкладывать дополнительные средства в развитие производства», — спрогнозировал эксперт. Он также отметил, что льготная ставка НДС уже действует для овощей. «Мы изначально предлагали сделать льготную ставку для всей плодоовощной продукции, однако было решено сначала включить только овощи, так как обеспеченность овощами в то время была низкой, особенно защищенного грунта», — напомнил Лашин.



Кроме овощей, в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса ставка НДС в 10% действует при реализации целого ряда продовольственных товаров, в том числе скота и птицы, мяса, молока, яиц, растительного масла, сахара, зерна, хлеба, крупы и т. д. Как сообщил в понедельник в Совете Федерации статс-секретарь Минфина Юрий Зубарев, около 30% товаров в корзине стандартного потребления имеют льготную ставку в 10% и ее сохранят после 1 января 2019 года. Для остальных товаров начиная со следующего года ставка налога на добавленную стоимость, согласно предложению правительства, предлагается повысить с 18% до 20%. При этом, по словам Зубарева, для бизнеса повышение НДС до 20% будет «практически нейтральным налогом», так как «все транзитом перекладывается в цену», передает ТАСС.



По данным Росстата, в 2017 году валовой сбор плодов и ягод в России во всех хозяйствах составил 2,9 млн т, что на 11% ниже показателя 2016 года (3,3 млн т). Основной причиной сокращения производства Минсельхоз называл неблагоприятные погодные условия в период роста и развития многолетних насаждений. В частности, указывались весенние заморозки, переувлажнение почвы в период формирования завязи, дожди, град в период формирования урожая и т. д. По данным Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в сезоне-2017/18 производство яблок в России составило 1,3 млн т (без учета Крыма), при этом объем внутреннего потребления превысит 2 млн т, включая потребности перерабатывающей промышленности. Урожай груш в России оценен в 189 тыс. т при объеме внутреннего потребления в 432 тыс. т. По данным Минфина России, за 2017 год в стране было продано 1,4 млн т свежих яблок (51% произведен в России), 310 тыс. т груш (20%), 70 тыс. т слив (15,8%), 628 тыс. т винограда (69%).





