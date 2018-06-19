Правительство обсуждает снижение НДС на фрукты

Правительство прорабатывает вопрос о необходимости установления пониженной ставки НДС в 10% при реализации плодов и ягод. Как сообщает газета «Известия», этот вопрос в апреле поручил изучить председатель правительства Дмитрий Медведев. В пользу снижения НДС для плодово-ягодной продукции выступил Минсельхоз. По его мнению, для поддержки российских производителей льготная ставка должна распространяться на яблоки, груши, сливы и виноград.
В то же время Минфин такую инициативу оценил негативно. Эта мера будет субсидировать не только производителей, но и продавцов, полагает ведомство. Как говорится в письме, направленном 29 мая в правительство замглавы Минфина Ильей Труниным, выпадающие доходы бюджета в случае принятия решения об НДС в 10% для плодово-ягодной продукции составят не менее 20 млрд руб. в период 2018—2020 годов. При этом, учитывая объемы производства внутри страны, льготная ставка не окажет положительного влияния на конкурентоспособность отечественных сельхозпроизводителей, уверен Минфин: в случае принятия решения ввоз плодово-ягодной продукции на территорию страны и ее реализация будут также облагаться по ставке в размере 10%.
Снижение НДС для плодово-ягодной продукции станет значимой мерой поддержки отечественного производителя, возражает главный аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин. «В садоводстве сейчас издержки довольно велики, при этом основной объем продукции на внутреннем рынке — все же отечественного производства. Импорт является сезонным явлением, кроме того, в отношении импортеров в случае необходимости могут применяться различные меры — определенные ограничения, аккредитация предприятий
Кроме овощей, в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса ставка НДС в 10% действует при реализации целого ряда продовольственных товаров, в том числе скота и птицы, мяса, молока, яиц, растительного масла, сахара, зерна, хлеба, крупы
По данным Росстата, в 2017 году валовой сбор плодов и ягод в России во всех хозяйствах составил 2,9 млн т, что на 11% ниже показателя 2016 года (3,3 млн т). Основной причиной сокращения производства Минсельхоз называл неблагоприятные погодные условия в период роста и развития многолетних насаждений. В частности, указывались весенние заморозки, переувлажнение почвы в период формирования завязи, дожди, град в период формирования урожая