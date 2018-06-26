Экспортные цены на пшеницу опустились до четырехмесячного минимума

На минувшей неделе на экспортном рынке пшеница с 12,5-процентным содержанием протеина подешевела сразу на $5 до 197,5 за тонну (FOB), свидетельствует мониторинг аналитического центра «СовЭкон». Таким образом, цены впервые с февраля опустились ниже $200 за тонну. По данным аналитической компании «ПроЗерно», к началу этой недели цены находились на уровне $199/т.



«Экспортные цены — под давлением из-за распродаж на мировых фьючерсных рынках. Котировки на зерно в Чикаго опустились за прошлую неделю на 1−1,6% из-за нового витка торговых войн между США, Китаем и ЕС», — поясняют аналитики «СовЭкона». Ситуация на мировых рынках является основным фактором снижения цен, соглашается гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Из-за торговой войны, инициированной США, мировой рынок просаживается сильнее, и экспортные цены на российскую пшеницу уже нового урожая двигаются за ним», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.



Кроме того, мировой рынок пока не видит подтверждения неурожая в причерноморском регионе, отмечает «СовЭкон». Так, по его данным, стартовая урожайность в России и на Украине пока лишь незначительно, на 1−3% уступает прошлогодней. Так, в Краснодарском крае к 25 июня было убрано 16% зерновых колосовых и зернобобовых агрокультур, валовой сбор составлял почти 1,5 млн т зерна, сообщает региональный Минсельхоз. В том числе урожайность озимого ячменя, уборка которого практически завершена, в среднем на Кубани составляет 63,5 ц/га — это на 1,5 ц/га больше, чем в прошлом году. В конце прошлой недели на совещании у премьер-министра губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в этом году аграрии Юга ожидают «достаточно приличного результата». Первый миллион тонн зерновых собран на Ставрополье. По данным краевого аграрного ведомства, средняя урожайность на текущий момент составляет 34,9 ц/га, в том числе 38 ц/га — озимого ячменя и 34 ц/га — озимой пшеницы.



Однако первые результаты на Кубани и на Ставрополье не являются показателем общего производства зерна в новом сезоне, указал Петриченко. «Ситуация в регионах очень разная. Если на Кубани, действительно, все неплохо, то в Ростовской области и ряде других регионов состояние посевов несколько хуже, и прошлогоднюю урожайность, видимо, повторить не удастся», — отметил эксперт. Как сообщил 23 июня первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, засуха в южных и центральных регионах страны может привести к снижению урожайности на 20%. «Регионы Южного федерального округа и сейчас уже Центральной полосы России подвержены аномальным температурным режимам. Поэтому мы понимаем, что это скажется в определенной степени на урожайности», — приводит ТАСС слова Хатуова.



Вместе с экспортными котировками уверенно снижаются цены и на внутреннем зерновом рынке. Так, по данным «СовЭкона», на европейской части страны пшеница 3-го класса подешевела на 75 руб. до 9175 руб./т, 4-го класса — на 100 руб. до 9025 руб./т, 5-го класса — 225 руб. до 7900 руб./т (EXW, без НДС). Ячмень снизился в цене на 325 руб. до 8175 руб./т. «На Северном Кавказе рублевые цены продолжили снижаться, встраиваясь в более низкие реалии нового экспортного сезона. Сезонное ослабление цен местами началось в Центре и Поволжье, где до недавнего времени они росли. Закончился и рост цен в Сибири», — констатируют аналитики «СовЭкона», делая вывод, что рынок, вероятно, переходит к периоду выраженного сезонного снижения цен. По данным Минсельхоза России, на прошлой неделе в Сибири пшеница 4-го класса подорожала на 5%, в то время как 3-й и 5-й классы подешевели на 0,4% и 0,1% соответственно.



Согласно оперативным данным ФТС, к 20 июня с начала сезона Россия экспортировала 51,2 млн т зерна, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том числе объем экспорта пшеницы за 11,5 месяцев сезона составил 39,5 млн т (+48%), ячменя — 5,7 млн т (в 2 раза больше), кукурузы — 5,6 млн т (+13%). Урожай зерна в 2017-м составил рекордные 135,4 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы. В этом сезоне, согласно прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерновых может оказаться в пределах 100 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее оценивал производство на уровне 114,7 млн т зерна, в том числе 71,5 млн т пшеницы. Российский зерновой союз ожидает урожай в 107−110 млн т, «ПроЗерно» — в объеме 116 млн т, в том числе 70 млн т пшеницы.

