РЖД уменьшили скидку на перевозку зерна

ОАО «Российские железные дороги» объявило о продлении до конца 2018 года скидки на экспортные перевозки зерна из ряда регионов, удаленных от морских портов. При этом, как говорится в сообщении компании, с июля скидка составит 7,1% против 10,3% в настоящее время.



Понижающий коэффициент 0,929 (до 30 июня — 0,897) по-прежнему будет действовать на перевозку зерна к российским портам из 13 регионов — Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей. Как указано в сообщении РЖД, такое решение принято «для привлечения дополнительных объемов грузов». Скидка, введенная с 1 октября 2017 года, распространяется на транспортировку в собственном подвижном составе и контейнерах, под действие понижающего коэффициента подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль. «Таким образом, ОАО РЖД сохраняет более выгодные условия перевозок, которые позволят сельхозпроизводителям наращивать объемы экспорта российского зерна», — отмечает РЖД.



На вопрос «Агроинвестора», с чем связано решение о снижении размера скидки, пресс-служба РЖД оперативно не ответила. На сайте компании указано, что РЖД имеет право варьировать стоимость услуг в пределах установленного государством «тарифного коридора» и может изменять уровни тарифов учетом «оценки экономической эффективности их реализации для ОАО РЖД».



Снижение скидки с 10,3% до 7,1% приведет к уменьшению доходности от экспортных операций с зерном, отметил «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Он напомнил, что в том числе за счет сокращения стоимости объемы железнодорожной перевозки зерна с начала текущего года выросли до двух раз для регионов европейской части страны, а для азиатской — до трех раз. Так, по информации РЖД, погрузка зерна в январе-мае превысила 12,3 млн т, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом на экспорт погружено более 7,8 млн тонн зерна (+85%). Лидерами по объемам погрузки за январь-май стали Саратовская (1,1 млн т), Курская (956 тыс. т) и Тамбовская (866 тыс. т) области. Наиболее выраженная динамика по итогам пяти месяцев отмечена в Самарской области (рост в 3,2 раза), Новосибирской (в 3 раза) и Оренбургской областях (в 2,8 раза).



В то же время на общем экономическом эффекте от реализации зерна сокращение скидки отразится не столь значительно, полагает Скурихин. «Дело в том, что на сегодняшний день на фоне неясных перспектив с урожаем текущего года с учетом неблагоприятных погодных условий в большинстве зернопроизводящих регионов страны стоимость зерновых культур выросла в европейской части страны на 22−42%, а в азиатской — на 38−62%", — сказал эксперт. Он прогнозирует, что принятие решения об установлении понижающего коэффициента может положительно сказаться на железнодорожных перевозках зерна из Центрального и Приволжского федеральных округов, однако влияние данной меры на увеличение грузопотока из Сибири и с Урала будет несущественно. «Аналогичная ситуация сложилась на зерновом рынке осенью прошлого года, когда на фоне рекордного урожая в 135,4 млн т цены по большинству зернопроизводящих регионов упали ниже себестоимости. Однако принятие решение ОАО РЖД о скидке на железнодорожный тариф привело к повышению цен на зерно в ЦФО и ПФО и некоторому оживлению ситуации на рынке перевозки зерна. При этом изменений в Сибири и на Урале не наблюдалось», — констатирует Скурихин.



По словам эксперта, более действенной является поддержка Минсельхоза России, направленная на компенсацию провозной платы. В этом сезоне льготный тариф действует на транспортировку зерна из 13 регионов совокупным объемом 3,2 млн т. Ранее в июне аграрное ведомство опубликовало проект постановления правительства о продлении субсидируемых перевозок на год, до 30 июня 2019 года. В то же время, «исходя из текущей конъюнктуры зернового рынка и прогнозируемого производства зерна», список получающих компенсации регионов планируется сократить до пяти. В их число, как предполагается, войдут Оренбургская, Курганская, Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край. В целом в сезоне-2018/19 Минсельхоз рассчитывает просубсидировать перевозку 1,02 млн т зерна.



Согласно оперативным данным ФТС, к 20 июня с начала сезона Россия экспортировала 51,2 млн т зерна, что на 47% аналогичного периода прошлого сезона. В том числе экспорт пшеницы за 11,5 месяцев вырос на 48% до 39,5 млн т, ячменя — в два раза до 5,7 млн т, кукурузы — на 13% до 5,6 млн т. Как говорил ранее директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, в новом сельхозгоду экспорт российского зерна может составить 35−40 млн т. В июне глава министерства Дмитрий Патрушев уточнил, что при внутренних потребностях России в 80 млн т объем экспортных продаж зерновых будет зависеть от урожая. На текущий момент аграрное ведомство его оценивается на уровне «порядка 100 млн т».

