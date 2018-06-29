Минсельхоз получит 5 млрд рублей на компенсацию удорожания ГСМ

Минсельхоз может получить 5 млрд руб. из резервного фонда правительства для возмещения расходов сельхозпроизводителей на закупку дизельного топлива. Такая сумма указана в паспорте проекта постановления, опубликованного на портале regulation. gov.ru. Сам документ предполагает внесение изменений в приложение к госпрограмме развития сельского хозяйства, которое устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Выделение дополнительных средств необходимо для сохранения не менее 61,58 млн га посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми агрокультурами, следует из документа. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 4 июля. Если постановление будет подписано, то аграрии смогут получить деньги в виде несвязанной поддержки из расчета на тонну топлива, приобретенного для полевых работ. Ставки компенсации будут определяться уполномоченными органами.



Неделю назад в ходе правительственного совещания, посвященного проведению уборочных работ, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обратился с просьбой компенсировать аграриям потери из-за роста цен на топливо. По его словам, к 14 июня дизельное топливо стоило на 27,9% больше, чем годом ранее — 52,5 тыс. руб./т, бензин подорожал на 21,9% до 56,5 тыс. руб./т. «Данная ситуация привела к значительному росту затрат сельхозтоваропроизводителей при проведении весенних полевых работ, которые в первой половине 2018 года увеличились, по оперативной информации регионов, на 11,9 млрд руб. с учетом инфляции», — отметил Патрушев, уточнив, что эта информация включает показатели 28 тыс. производителей, или 55% от их общего количества.



В феврале Минсельхоз оценивал расходы на ГСМ для проведения весенних полевых работ в 86,2 млрд руб. Годом ранее затраты на них составляли 76,3 млрд руб., притом что потребность в топливе осталась примерно на уровне 2017 года — 4,61 млн т солярки и 807,4 тыс. т бензина. Ранее ряд регионов страны также просили федеральный центр поддержать аграриев, пострадавших из-за роста цен на ГСМ, тем более что в некоторых из них ситуацию усугубили финансовые потери из-за погодных условий. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители отмечали, что в этом году проведение весенней посевной обошлось им дороже, чем в 2017-м в основном именно из-за повышения цен на топливо.



Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал оказать финансовую помощь аграриям. «В целом решение по этому поводу положительное. Мы примем решение, я такое решение подпишу — о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо», — сказал он на совещании.



Доля затрат на ГСМ в производстве сельхозпродукции в среднем составляет 10−20%, поэтому для предприятий АПК стоимость топлива имеет большое значение, говорила «Агроинвестору» руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина. Ранее правительство поручило Минфину проработать вопрос о снижении акцизов на бензин и дизель на 3 тыс. руб./т и на 2 тыс. руб./т, что позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке. 3 июня вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен по состоянию на 30 мая. Однако, по мнению Пармухиной, в сложившейся ситуации субсидии на возмещение части затрат на покупку ГСМ выглядят более действенной мерой. Тем не менее, поскольку такое решение не может быть принято быстро, повышение цен все же негативно отразится на рынке в этом году.

