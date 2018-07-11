Грипп птиц поразил еще одну птицефабрику

На АО «Птицефабрика Белокалитвинская» выявлен очаг гриппа птиц, сообщило управление информационной политики Ростовской области. Геном вируса гриппа, А птиц подтипа Н5 обнаружен в образцах патологического материала от павших кур, отобранных на территории корпуса № 3 птицефабрики.

Для оценки ситуации птицефабрика провела ряд исследований, в результате которых было подтверждено наличие вируса на одном из производственных блоков, сообщила компания. «Большую часть убытков планируется восстановить за счет получения страхового возмещения. Объемы производства планируется восстановить осенью 2018 года», — отмечается в сообщении. Там также указано, что вспышка заболевания не затронула бройлерное поголовье. На вопрос «Агроинвестора» о том, сколько птиц подлежит уничтожению и в какую сумму оценивается ущерб, представители птицефабрики не ответили.

Эпизоотическим очагом признана вся территория птицефабрики, угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 км, зоной наблюдения — в радиусе 10 км, уточняет пресс-служба правительства региона. «На данный момент в очаге заболевания ветеринарные специалисты проводят мероприятия в соответствии с требованиями правил по борьбе с гриппом птиц. В угрожаемой зоне и зоне наблюдения ветврачи проводят клинический осмотр птицы в личных подсобных хозяйствах, также там запланировано проведение вынужденной вакцинации домашней птицы и мониторинговые исследования дикой и синантропной птицы», — говорится в пресс-релизе.

Птицефабрика «Белокалитвинская» является старейшим птицеводческим предприятием Ростовской области и градообразующим предприятием Белокалитвинского района. Как говорится на сайте производителя, в 2009 году началась реконструкция птицефабрики, в ходе которой было введено четыре корпуса для выращивания кур-несушек вместимостью 154 тыс. голов каждый, инкубационный цех мощностью 540 тыс. яиц, четыре корпуса для выращивания бройлеров, кормоцех по производству комбикормов мощностью 70 т/сутки и т. д. Общая площадь сельхозугодий предприятия составляет 9,7 тыс. га. Владельцем и генеральным директором компании является Алексей Бакланов. По данным kartoteka.ru , выручка птицефабрики в 2016 году составила 473 млн руб., чистый убыток — 58 млн руб.

Это первая вспышка гриппа птиц на предприятиях Ростовской области в этом году. В 2017-м вирус выявлялся в регионе у «Евродона», в результате группа потеряла 1,5 млн голов индейки (компания оценила убытки в 2,6 млрд руб.), а контроль над группой был передан Внешэкономбанку. Как заявляло правительство Ростовской области, вероятнее всего, вирус на фабрики «Евродона» занесли перелетные птицы, а основатель «Евродона» Вадим Ванеев не исключал диверсии. Тогда же от гриппа птиц пострадала ростовская птицефабрика «Маркинская».

По данным Россельхознадзора, в течение первого полугодия 2018-го в России зарегистрировано 30 вспышек гриппа среди домашней птицы: 12 очагов - в Самарской области, девять — в Пензенской, пять — в Курской, три — в Саратовской и один — в Орловской. В частности, в июне заболевание было обнаружено у работающих в регионе «Дамате» — крупнейшего в стране производителя индейки по итогам прошлого года, и на площадке родительского стада группы «Черкизово», лидера по производству мяса. Общий ущерб компаний оценивается примерно в 500 млн руб.

Грипп птиц — болезнь для России относительно новая (первая волна 2004−2005 годов задела лишь несколько регионов), поэтому практически никто из владельцев личных подсобных хозяйств не знает его симптомов, сетует президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Зараженная птица часто просто выбрасывается, становясь источником дальнейшего заражения дикой и домашней птицы. «Поскольку грипп птиц регистрируется в России во всех категориях хозяйств и дикой фауне уже третий год подряд, он превращается у нас в эндемическую эпизоотию (болезнь, закрепившуюся на определенной территории). А это значит, что его вспышки неизбежно будут возникать снова и снова, как правило, независимо от сезонных миграций перелетной птицы», — констатирует Давлеев.