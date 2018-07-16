Продукты с растительными жирами отделят на полке от молочных

Минпромторг разработал проект постановления правительства, запрещающий продажу продуктов с растительными жирами на одной полке с молочными. Такая инициатива размещена на портале regulation. gov.ru. Как говорится в пояснительной записке к проекту, эта мера «упростит выбор потребителями молочной продукции при осуществлении покупок». Изменения могут вступить в силу с 1 января 2019 года.



Сейчас на полках магазинов продукты, произведенные с замещением молочного жира, располагаются вместе с традиционными молочными продуктами. В соответствии с действующим законодательством, в молокосодержащих продуктах до половины молочного жира может быть замещено жиром немолочного происхождения, например, растительным. «Вместе с тем в составе иных пищевых продуктов, произведенных с замещением молочного жира, молочный жир может отсутствовать вовсе. Это не означает, что данная продукция опасна для здоровья и не может употребляться в пищу, однако у потребителя должна быть возможность легко отличать такие виды молочной продукции», — поясняет инициативу Минпромторг.



В связи с этим министерство предлагает внести изменения в Правила продажи отдельных видов товаров, прописав в них требование раздельно размещать разные виды продукции в зависимости от компонентного состава. «Предлагаемое изменение позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, создаст удобство для их ориентирования в ассортименте, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает», — отмечается в пояснительной записке к проекту постановления. Кроме того, по мнению Минпромторга, отделение молокосодержащих продуктов будет способствовать развитию конкуренции.



Введение в заблуждение потребителей приобрело уже массовый характер, поэтому ситуация требует вмешательства на законодательном уровне, поддержала инициативу Минпромторга гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. «Сегодня многие производители для того, чтобы сегментировать ассортимент производимой продукции, предлагают под одним брендом и молочные, и растительно-молочные продукты. При этом их дизайн отличается несущественно, и покупатель берет с полки растительно-молочный продукт, не всегда отдавая себе в этом отчет», — рассказала «Агроинвестору» Петрова. Она уверена, что раздельное размещение продуктов на полках магазина позволит покупателю «задуматься над тем, почему эти продукты расположены отдельно, и что именно он покупает».



Задуматься поможет и маркировка

Между тем, отличить продукцию с добавлением молочного жира потребителям должны помочь и новые правила маркировки молокосодержащих продуктов, вступившие в силу в странах Евразийского экономического союза с 15 июля. В соответствии с ними производители должны указывать на упаковке информацию об использовании заменителей молочного жира. Предприятиям отведено 180 дней на то, чтобы переделать упаковку и оформить новые декларации на продукцию с измененными названиями и маркировкой. По оценке замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, первые продукты в новой упаковке могут появиться на прилавках осенью. «А полный переход произойдет ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности; такие как ультрапастеризованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов», — прогнозирует Саратцева.



В обновленном техрегламенте Таможенного союза прописано, что надписи на продуктах с заменителем молочного жира должны наноситься на выделенное контрастным цветом информационное поле. Также определен размер надписей. Так, наименование должно будет содержать фразу «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», нанесенную шрифтом не менее 2,5 мм. Также введена обязательная надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3 мм. Обе фразы должны стоять на лицевой стороне упаковки или этикетки. Кроме того, на упаковку будет наноситься маркировка, содержащая информацию о массовой доле немолочного жира в виде процентного содержания в продукте (например, массовая доля жира 15%, в том числе растительного жира 6%).



По мнению Саратцевой, уточнение правил маркировки положительно скажется на добропорядочных производителях, поскольку спрос на качественные молочные продукты возрастет. В то же время руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева признает, что обязательная маркировка молокосодержащих продуктов никак не поможет в борьбе с фальсификатом. «Эти нововведения лишь более четко классифицируют продукцию по ее составу, и, возможно, убедят некоторых законопослушных производителей просто не выпускать продукты со столь сложными и непонятными названиями», — отметила Абдуллаева.



По данным исследований Роскачества, факты замены жиров в молочной продукции встречаются, однако не носят массового характера. Так, при исследовании сливочного масла жирностью 72,5% эксперты обнаружили 10 торговых марок с заменителями молочного жира из 82, кефира — четыре из 36, молока — восемь из 90, мороженого — две из 34, сметаны — одну из 50. На прошлой неделе в Минсельхозе состоялось заседание межведомственной рабочей группы по дальнейшему совершенствованию технических регламентов Таможенного союза. По данным «Союзмолоко», на нем обсуждался вопрос разработки терминологической базы для продуктов, в которых содержание молочных жиров превышает 50%. Как отмечает отраслевой союз, использовать молочные наименования для таких продуктов неправильно.

