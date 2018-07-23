Россия запретила ввоз шампиньонов из Белоруссии

Россельхознадзор с 24 июля вводит запрет на ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии. Как говорится в сообщении ведомства, решение принято для недопущения поставок в Россию сельхозпродукции из стран, попавших под санкции. Ограничение будет действовать до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий — производителей шампиньонов.



Факты поставок санкционной растительной продукции, в том числе шампиньонов, под видом белорусской фиксировались неоднократно, указывает Россельхознадзор. Так, 14 июля на фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» в Псковской области было задержано 4,6 тыс. т шампиньонов белорусского производителя «Фрутэгмилк». «Однако при проведении контроля обнаружено, что на четырех упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что указанная продукция произведена в республике Польша», — сообщает Россельхознадзор. В целом, согласно подсчетам службы, белорусские предприятия не способны производить такие объемы грибов, которые поставляют в Россию.



После введения санкций в 2014 году Белоруссия стала лидером в поставках шампиньонов в Россию, сместив с этой позиции Польшу. По данным ФТС, в 2017 году наша страна импортировала 22,5 тыс. т шампиньонов, 82% этого объема приходилось на Белоруссию. В январе-апреле этого года из-за рубежа было поставлено почти 9 тыс. т шампиньонов, при этом 95% всего объема ввезли из Белоруссии. Среди стран-экспортеров за ней с большим отрывом следуют Китай (5%) и Сербия (0,3%). «Постоянно были опасения, что Белоруссия занимается реэкспортном польских грибов, и сейчас белорусской стороне дано время, чтобы провести расследование, — прокомментировал «Агроинвестору» решение Россельхознадзора главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. — Но я думаю, Белоруссия как крупнейший поставщик заинтересована решить этот вопрос как можно скорее».



При этом о запрете поставок шампиньонов из Белоруссии объявлено на фоне стремительного роста собственного российского производства, отметил Лашин. «Инвесторы сейчас активно стали вкладываться в производство грибов, и Россия высокими темпами движется в сторону самообеспечения. В результате только за прошлый год производство шампиньонов выросло на 70% до 16 тыс. т, в этом году мы ожидаем увеличения еще примерно вдвое», — рассказал Лашин.



Промышленное производство грибов в России после введения эмбарго показывает бурный рост, и за последние два года оно увеличилось в два раза, подтверждает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Действующий сегодня запрет носит временный характер и существенного влияния на рынок не окажет, так как выпавшие запасы торговые операторы легко смогут заменить отечественным предложением», — сказал он «Агроинвестору».



По данным компании «Интерагро», в 2017-м производство грибов в стране составило 27,5 тыс. т, а по итогам 2018 года может достичь планки в 60 тыс. т. Мощность действующих в России грибных предприятий компания оценивает в 31,2 тыс. т. Среди основных игроков — краснодарские «Русский гриб» и «Зеленая линия», тульский «Агрогриб», курская «Грибная радуга». В 2017 году Минсельхоз отобрал к субсидированию четыре инвестиционных проекта общей суммой 5,4 млрд руб. Среди них: «Агрогриб» (мощность проекта — 25 тыс. т грибов в год), «Зеленая линия» (10,5 тыс. т/год), «Грибная компания» (5 тыс. т/год), «Айджиэс Агро» (3,6 тыс. т/год). По оценке аграрного ведомства, запуск только этих четырех проектов в совокупности даст рынку более 44 тыс. т грибов.





