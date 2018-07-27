Переработчики просят отложить расширение контроля антибиотиков в продукции

Отраслевые союзы обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой отложить обязательное введение норм допустимых остатков лекарств в cырье и непереработанной продукции животного происхождения, сообщает газета «Ведомости». Обращение подписали Национальная мясная ассоциация, «Союзмолоко», Ассоциация компаний розничной торговли и др.

Решение коллегии ЕЭК о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарств вступает в силу 14 августа. Норма устанавливает перечень из 72 веществ и их максимально возможное содержание в сырье: мясе, сыром молоке, яйцах и т. д. Сейчас такие уровни установлены техрегламентом Таможенного союза лишь для шести групп препаратов. Расширение перечня может создать трудности для переработчиков, предупреждают производители продуктов питания: перерабатывающим предприятиям придется на входе контролировать содержание этих веществ в сырье, чтобы предупредить их попадание в готовую продукцию.

В том числе решение ЕЭК расширяет перечень антибиотиков, однако не для всех из них разработаны методы экспресс-оценки, поясняют авторы обращения. Также в стране не проводятся клинические испытания сроков вывода этих веществ из организма животных, на предприятиях нет необходимого оборудования и лаборантов. В результате производители продолжат проводить контроль в соответствии с существующими методами и окажутся под риском отзыва деклараций о соответствии.

Россельхознадзор поддерживает призыв отложить вступление в силу новых норм, сообщила «Агроинвестору» представитель ведомства Юлия Мелано. «Но причина заключается в том, что данный документ новый и не до конца проработанный. В частности, все те ошибки, которые были в техрегламенте в части максимально допустимых уровней содержания антибиотиков и других опасных веществ, перешли и в решение коллегии ЕЭК», — отметила Мелано. Россельхознадзор со своей стороны направил письмо в ЕЭК с просьбой пересмотреть, отменить либо перенести сроки и доработать документ, добавила она. В то же время саму идею о расширении перечня контролируемых ветпрепаратов ведомство поддерживает. «Все препараты, которые в решение включены, опасны для здоровья человека», — пояснила представитель Россельхознадзора.

Решение коллегии ЕЭК № 28 «О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных средств» было подписано в феврале 2018 года. В соответствии с ним, уровень остатков ветпрепаратов должен контролироваться поставщиками сырья, при проведении контроля на перерабатывающих предприятиях, а также при осуществлении госконтроля. В сопроводительных документах на непереработанную продукцию животного происхождения должны быть перечислены ветпрепараты, дата их применения и подтверждение сроков их выведения из организма животного. На сегодняшний день техрегламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» регулирует применение шести групп антибиотиков: левомицетина, стрептомицина, тетрациклина, пенициллина, бацитрацина и гризина.

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