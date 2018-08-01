Темпы роста производства говядины и свинины сравнялись

В июне темп производства КРС на убой в сельхозорганизациях составил 7,2%, сравнявшись по этому показателю со свиноводством, оценил Росстат. Правда, по объемам выпуск свинины был в 4,2 раза больше — 328,1 тыс. т (здесь и далее — в живом весе) против 77,4 тыс. т КРС. Производство птицы в июне прибавило всего 1% до 492,4 тыс. т. По итогам первого полугодия 2018-го свиноводство сохранило лидерство по динамике роста: сельхозорганизации увеличили производство на 10,5% почти до 2 млн т, по КРС прирост составил 6,4% до 470,7 тыс. т, по птице — 3% до более чем 3 млн т.



В целом производство КРС на убой во всех хозяйствах в первом полугодии составило почти 1,1 млн т (+2,4% к январю-июню 2017-го). На долю сельхозорганизаций пришлось 43% этого объема, на КФХ — около 9%, на ЛПХ — 48%, следует из данных Росстата.



Сейчас структура производства говядины меняется. «Еще семь-восемь лет назад на долю специализированного мясного скота приходилось 2% говядины, сейчас уже около 16%. В ближайшие 10 лет нужно дойти до 30%", — сравнивает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, в секторе продолжится процесс постепенного замещения говядины от молочного скота на говядину от специализированных и помесных мясных пород.



Новых крупных проектов по производству говядины сейчас не заявляется, рассказал Юшин «Агроинвестору»: окупаемость в секторе даже с господдержкой превышает 12 лет, и вряд ли какая-то компания может получить кредиты на такое большое время. А вот выпуск этого вида мяса в небольших хозяйствах, которые начали появляться, будет развиваться. Также интересным процессом может стать интеграция бизнеса — встраивание фермеров, у которых есть земля под пастбища, в вертикальную структуру производства и откорма КРС крупных компаний, считает эксперт. При этом в секторе будет не более пяти лидеров рынка.



Конкуренция в сегменте производства говядины сводится к доминированию «Мираторга», обращает внимание президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, хотя более мелкие производители часто отличаются более стабильным качеством предложения по части премиальных отрубов для фуд-сервиса. «При этом развитие разных каналов продаж у «Мираторга» — собственные магазины, крупные торговые сети, HoReCa, экспорт — позволило ему войти в новый сегмент: откорм бычков молочных и мясомолочных пород, — продолжает эксперт. — Это говорит о том, что спрос на мясо КРС уже позволяет развивать аутсорсинг, а не просто наращивать свои активы и компетенции в секторе». Давлеев считает это хорошей темой: например, в США 40% говядины, которая поступает в фуд-сервис и розницу — именно от шлейфа молочного стада.







Хотя по потреблению говядина сейчас не конкурирует ни с птицей, ни со свининой, благодаря развитию производства и росту предложения она становится все более массовым и доступным продуктом, отмечает Давлеев. Однако потребление говядины снижается: если в 2005 году оно составляло в среднем около 17,1 кг на человека в год, то в 2017-м было на уровне 13,5 кг, подсчитал Национальный союз свиноводов. В том числе за прошедшие пять лет потребление уменьшилось на 2,9 кг/чел. Для сравнения, в 1990 году на говядину приходилось примерно 45% в потреблении мяса в целом — около 34 кг. Такая динамика связана с тем, что говядина остается самым дорогим видом мяса. Так, по данным Росстата, в 2017 году бескостная говядина в рознице стоила в среднем 457,2 руб./кг, тогда как бескостная свинина — 348,2 руб./кг, а бройлер — 131,2 руб./кг.

