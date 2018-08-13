Российская пшеница подорожала из-за девальвации рубля

В течение прошлой недели экспортные цены на пшеницу, находящиеся на максимумах с конца 2014 года, продолжили рост, который наблюдается уже четвертую неделю подряд. Если на предыдущей неделе цены увеличились на $15 до $231,5 за тонну, то на минувшей прибавили еще $2 до $233,5 за тонну (FOB глубоководные порты, 4-й класс, протеин 12,5%), рассказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Однако к концу недели рост закончился», — сообщил он. По данным Минсельхоза, к 9 августа цены поднялись на $5 до $235 за тонну (FOB Новороссийск).



По словам Сизова, в пятницу на Чикагской бирже рынок развернулся после публикации отчета Минсельхоза США, в котором оценка мирового производства пшеницы была изменена не столь сильно, как этого ожидали участники рынка. «Они ждали более серьезного снижения прогнозов, в том числе по Европе. По России же Минсельхоз США даже пересмотрел оценку в сторону повышения», — напомнил эксперт.



В августовском отчете американского аграрного ведомства глобальное производство пшеницы снижено на 6,6 млн т до 729,6 млн т, что на 3,7% меньше предыдущего маркетингового года. В том числе прогноз урожая в Евросоюзе сокращен на 7,5 млн т до 137,5 млн т в связи с жаркими и засушливыми условиями на севере. В то же время для России оценка повышена с 67 млн т до 68 млн т без учета Крыма «в связи с большим, чем ожидалось ранее, урожаем озимой агрокультуры». Прогноз мировой торговли пшеницей в сезоне-2018/19 сокращен на 1,4 млн т до 184,3 млн т. Тем не менее это на 1 млн т больше, чем в сезоне-2017/18.



Внутренние цены на пшеницу на прошлой неделе также значительно увеличились. Так, согласно мониторингу «СовЭкона», 3-й класс подорожал на 675 руб. до 10350 руб./т, 4-й класс — на 775 руб. до 10275 руб./т, 5-й класс — на 400 руб. до 8725 руб./т. «Цены значительно поднялись на фоне роста экспортных цен и стремительной девальвации рубля», — пояснил эксперт. Обвал рубля наблюдается со среды, когда стало известно о готовящихся Соединенными Штатами новых санкциях в отношении России. В течение четверга и пятницы официальный курс доллара вырос с 63,5 руб. до 66,91 руб., а в понедельник впервые с апреля 2016 года превысил отметку в 68 руб. Лидерами повышения внутренних ценовых показателей стали экспортно ориентированные южные регионы страны, где стоимость пшеницы 3-го класса выросла сразу на 1625 руб./т, 4-го класса — на 1530 руб./т, а 5-го — на 1020 руб./т, отмечает Национальный союз зернопроизводителей. В Центральном федеральном округе пшеница подорожала в диапазоне 250−550 руб./т, в Сибири — на 65−100 руб./т.



На фоне увеличения внутренних цен на российском рынке сейчас заключается очень мало контрактов, констатирует логистическая компания «Глогос-проект». «Отечественные производители уверены, что в этом году они смогут реализовать товар по чрезвычайно выгодным ценам», — сообщили аналитики компании. В результате продавцы зерна сейчас не готовы снижать стоимость, а покупатели — переплачивать. «Более того, импортеры уверены, что с началом сбора яровых (в сентябре) стоимость зерновых будет снижаться», — говорится в сообщении компании. В результате невысокого предложения ставки фрахта демонстрируют негативную динамику. Так, на базисе Ростов-Мармара ставка снизилась на $1 до $27 за тонну пшеницы. «Прошлая неделя показала, что, несмотря на то, что партии нового урожая уже отправляются в страны-импортеры, груза все равно недостаточно, и предложение свободного тоннажа превышает спрос», — отмечается в сообщении.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 10 августа пшеница в России была убрана с 51% площадей, намолочено 49,4 млн т в бункерном весе при снижении средней урожайности по сравнению с прошлогодней на 19% до 35,5 ц/га. Согласно оценке ведомства, производство зерна в России в этом сезоне будет в пределах 100 млн т, в том числе 64,4 млн т пшеницы. «СовЭкон» прогнозирует сбор пшеницы на уровне 68,4 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — 70,1 млн т, Российский зерновой союз — 78−79 млн т. Экспорт зерна, согласно оценке ИКАР, составит 39,7 млн т, в том числе 32,5 млн т пшеницы. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает вывоз зерна в 42 млн т, в том числе 33 млн т пшеницы, Минсельхоз — в 44−45 млн т зерна. С 1 июля по 9 августа, согласно оперативным данным ФТС, экспортировано 5,6 млн т зерновых агрокультур, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого сезона. В том числе вывоз пшеницы вырос в 1,9 раза до 4,6 млн т, ячменя — снизился на 19% до 683 тыс. т, кукурузы — сократился на 35% до 288 тыс. т.

