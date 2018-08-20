К 2024 году Россия увеличит производство яблок до 1,3 млн тонн

По прогнозу Ассоциации садоводов России, валовой сбор яблок в этом году может достигнуть 900 тыс. т. Субсидирование садоводства в последние несколько лет способствовало активному росту внутреннего производства. Ежегодное увеличение объемов составляет 100−150 тыс. т. «Пять лет назад мы выращивали всего 500 тыс. т яблок, однако половину этого объема составляло техническое яблоко, которое шло только в переработку, — рассказал «Агроинвестору» президент организации Игорь Муханин. — Теперь доля качественного яблока выросла с 50% до 75%".



Дальше отрасль будет двигаться не менее активными темпами, уверен эксперт. Теперь господдержка распространяется и на садовые питомники, что позволит в будущем снизить зависимость от импортных саженцев и еще больше нарастить производство. «Для этого мы ежегодно закладываем от 10,5 тыс. га до 14 тыс. га интенсивных садов, которые дают от 40 т до 70 т урожая с гектара. Такими темпами к 2024 году Россия сможет выращивать около 1,2−1,3 млн т яблок, благодаря чему объем зарубежных поставок сократится как минимум вдвое», — рассчитывает Муханин. Такая же программа, по словам эксперта, есть и по ягодникам — малине и землянике.



В 2017 году в страну было импортировано 709 тыс. т яблок на $406 млн. По итогам первых пяти месяцев 2018-го ввезено уже 437 тыс. т общей стоимостью $293 млн. В перспективе 100% потребляемого в России яблока должно быть отечественного производства, считает эксперт. «Наши природно-климатические условия позволяют полностью обеспечить страну этим фруктом, — утверждает он. — К тому же отечественное производство по многим показателям лучше, чем в странах-импортерах: у нас чистые почвы, черноземы, много воды. Нельзя не использовать такие возможности».



Помимо яблок, реально увеличить производство персика, уже сейчас страна обеспечивает себя сливой, алычой, производит много черешни, перечисляет Муханин. Хотя импорт этих фруктов из более южных стран, в частности Азербайджана, Ирана, все-таки всегда будет присутствовать. «Урожай той же черешни там начинают собирать уже в апреле, у нас же не раньше, чем в середине мая, а потребительский спрос еще никто не отменял», — отмечает он.



А вот значительно заместить ввоз абрикоса и груши трудно и в ближайшем будущем невозможно. Первый хотя и растет на юге страны, но при цветении очень часто вымерзает: из 10 лет урожай собрать получается один-два раза, так как цветет абрикос в начале апреля, а в том же Краснодарском крае возвратные заморозки часто случаются вплоть до мая. Есть проблема и с грушей. Эта плодовая культура нуждается в сортообновлении. «Выращиваемые в России виды груши сильно подвержены болезням, и импортом саженцев эту задачу не решить: иностранные сорта не зимостойкие и у нас очень редко выживают, — говорит эксперт. —Необходимо проводить масштабную селекционную работу, а на это потребуются долгие годы и соответствующее финансирование».

