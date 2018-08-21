Цены на молоко стабилизировались

Минсельхозпрод Татарстана объявил о стабилизации закупочных цен на сырое молоко с 1 июля этого года. И, как говорится в его сообщении, сейчас наблюдается небольшой рост. «Сегодня средняя сложившаяся цена по основным молокоперерабатывающим предприятиям республики составляет 19,05 руб./кг без НДС, однако данная цена ниже аналогичного периода 2017 года более чем на 3 руб./кг», — отмечает министерство.



Максимальный уровень закупочных цен в республике зафиксирован у молочного комбината «Эдельвейс» (входит в Danone) — 22,84 руб./кг без НДС, однако в 2017-м на эту дату было 23,4 руб./кг. Кроме того, сейчас мощности предприятия загружены лишь на треть, констатирует аграрное ведомство Татарстана. Недозагрузка отмечается и на ряде других предприятий: так, Алексеевский молочный завод работает на 59% мощности, Сабинский молочный комбинат — на 50%, Нижнекамский молочный комбинат — на 28%.







На Урале падение цен также прекратилось, однако тенденции к какому-либо значимому их восстановлению пока не просматривается, говорит исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева. «Скорее можно сказать, что цены сейчас на стабильно низком уровне», — сказала она «Агроинвестору». По ее данным, средняя закупочная цена на 6 августа составляла 20,37 руб./кг. «Некоторые заводы объявили о небольшом росте закупочных цен с 1 августа, однако это единичные случаи», — добавила Стафеева.



Между тем, по данным Минсельхоза России, на прошлой неделе цены на сырое молоко в среднем по стране выросли на 0,4%. Так, если 9 августа российские аграрии продавали молоко по 21,15 руб./кг без НДС, то 16 августа — по 21,23 руб./кг. В том числе в Татарстане сырое молоко за неделю подорожало на 0,5%, в Нижегородской области — на 1,4%, в Удмуртии — на 0,7%, а Новосибирской области — на 3,3%. По сравнению с серединой августа 2017-го цены в среднем по стране ниже на 9,8%, по сравнению с началом 2018 года — на 14,2%.



О тенденции к стабилизации цен на сырое молоко еще в середине июня говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. По его словам, к изменению тренда привели пять фундаментальных факторов, в первую очередь, снижение давления на рынок со стороны запасов, производства и импорта в последние месяцы. Кроме того, дополнительное положительное влияние на ценовую ситуацию оказали повышение мировых цен и внутреннего спроса. «Впервые за долгое время отмечается рост спроса на молочную категорию. Он пока неустойчивый и составляет около 1,5%, но это уже хотя бы какой-то показатель. Напомню, что по итогам прошлого года падение составило 1,2%», — рассказывал Белов.



По данным Росстата, в январе-июле 2018 года производство молока в сельхозорганизациях выросло на 3,7% до 9,7 млн т. Средний надой в расчете на одну корову составил 3856 кг — на 102 кг (+2,7%) больше соответствующего показателя 2017-го. Наибольший прирост производства молока наблюдается в сельхозорганизациях Краснодарского края (+9%), Воронежской (+11%) и Калужской (+19%) областях. Во всех хозяйствах, по расчетам Росстата, валовой надой составил 18,8 млн т — на 1,3% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе в июле производство составило 3,3 млн т — столько же, сколько в июле 2017-го. Поголовье КРС в стране продолжает снижаться: к началу августа оно насчитывало 19,6 млн животных, что на 0,3% меньше соответствующей даты предыдущего года, в том числе стадо коров снизилось на 0,7% до 8,3 млн животных.



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