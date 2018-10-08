К 2022 году производство крольчатины вырастет в шесть раз

В 2018—2022 годах промышленное производство крольчатины в России вырастет почти в шесть раз и составит в 2022-м 17,9 тыс. т в убойном весе, прогнозирует аналитическая компания BusinesStat. Общее производство, включая частные хозяйства, увеличится до 41,7 тыс т.



В 2017 году поголовье кроликов и зайцев в России насчитывало 4,5 млн голов, в убойном весе за этот период было произведено 21,8 тыс. т мяса. Разведением кроликов в стране традиционно занимаются хозяйства населения, долю которых в прошлом году BusinesStat оценивает в 86% от общего объема производства мяса кроликов и зайцев. Производство крольчатины в сельхозорганизациях в прошлом году составило лишь 3 тыс. т, при этом по сравнению с 2013-м показатель вырос в 2,7 раза.



Президент Национального союза кролиководов (НСК) Алексей Емельянов оценивает текущее совокупное производство в промышленном секторе в 5 тыс. т мяса в год. «На сегодняшний день объем производства крольчатины составляет порядка 20 тыс. т, причем 80% его приходится на небольшие хозяйства, которые зачастую выращивают продукцию для личного потребления», — поясняет Емельянов. Однако этот сегмент однозначно будет расти с появлением кролиководческих проектов, в том числе крупных, согласен он.



Так, компания «Кролъ и К» (Смоленская область), крупнейший промышленный кролиководческий комплекс в стране, приняла решение об увеличении мощностей. К декабрю 2018 года производитель планирует построить и запустить в эксплуатацию новый ангар-репродуктор. Начиная с лета 2019 года «Кролъ и К» сможет реализовывать племенных самок и самцов в объеме 8 тыс. голов ежегодно. Согласно собственным данным, общее поголовье «Кролъ и К» составляет свыше 18 тыс. кроликоматок, которые производят до 750 тыс. кроликов в год, объем выпускаемой продукции — 80 т в месяц. Предприятие также имеет статус племенного хозяйства — племенной репродуктор по породам кроликов Новозеландская Белая и Калифорнийская.



К концу 2018 года строительство крупного комплекса по промышленному производству мяса кролика должна завершить и компания «Русский кролик». Мощность возводимого в Костромской области предприятия запланирована на уровне около 3,2 тыс. т мяса кролика в год. В июле пресс-служба компании сообщала о завершении строительства пяти корпусов из восьми, на тот момент в проект уже было вложено 720 млн руб. На предприятии осуществляется полный цикл производства — от выращивания мясного поголовья до упаковки готовой продукции и отправки в точки продаж. В состав комплекса входит завод по убою и переработке мяса кроликов, при выходе на полную мощность его производительность будет достигать 1,5 тыс. голов в час.



Производителей подталкивает к инвестициям буквально пустующий рынок, отмечается в исследовании BusinesStat. Если ранее крольчатина продавалась только на рынках, то в последние годы кроликов начал массово предлагать ритейл. Это увеличило доступность крольчатины для покупателя и спровоцировало рост спроса. Дополнительный толчок в развитии отечественное кролиководство получило в 2014—2015 годах, после введения продовольственного эмбарго и девальвации рубля, приведшей к подорожанию зарубежной продукции. По мнению НСК, сформировать спрос на мясо кролика можно в том числе за счет роста производства продукции глубокой переработки. «Если несколько лет назад мясо кролика можно было купить только в тушках, которые хозяйки должны были разделывать самостоятельно. Сейчас на полках магазинов можно увидеть филе, пельмени и паштеты из данного вида мяса», — делится эксперт.



Сдерживающим фактором развития рынка Емельянов считает отсутствие культуры потребления крольчатины, которое тормозит на нее спрос. В той же Европе потребляют порядка 2 кг мяса кролика на человека в год, тогда как в России — всего 100 г, рассказывает эксперт. А значит, потенциал развития есть. Емельянов его оценивает в 50 тыс. т. Однако для полноценного развития отрасли необходима господдержка, считает эксперт. В таком случае она сможет пойти по пути развития производства индейки, объем производства которой еще 10-15 лет назад находился примерно на таком же уровне, как сейчас крольчатина, и за упомянутый период вырос в 10 раз.



Кроме того, развитие отрасли тормозит большой объем инвестиций. Промышленное кролиководство предполагает серьезные затраты на клеточное оборудование, строительство закрытых корпусов с поддерживаемым климатом — в совокупности, по подсчетам НСК, расходы на один корпус на тысячу кроликоматок могут доходить до 50 млн руб. «Многие кролиководческие хозяйства приобретают оборудование за рубежом, а из-за низкого курса рубля сроки окупаемости и без того дорогостоящих проектов еще больше увеличились», — рассказывает Емельянов.



Цены на мясо кролика зачастую завышены из-за его дефицита, однако с увеличением производства они будут снижаться, считает Емельянов. «Не существует формулы, чтобы объяснить цены на мясо кролика. Например, в магазине можно встретить импортное замороженное мясо кролика, которое стоит 800 руб./кг, а через дорогу на рынке фермерское парное мясо будет продаваться за 400 руб./кг. С увеличением предложения и цена будет более стабильной», — уверен он. Однако эксперт подчеркивает, что мясо кролика всегда будет нишевым продуктом, поэтому его стоимость никогда не упадет до уровня, например, свинины. Сейчас, по его словам, закупочная цена на крольчатину варьируется от 380 до 450 руб./кг в зависимости от разделки. При этом фермерское мясо в рознице может быть даже дешевле средней закупочной цены.

