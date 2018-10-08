Правительство решило продать 1,5 млн тонн зерна из госфонда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации в 2018—2019 годах до 1,5 млн т зерна из запасов интервенционного фонда. Документ от 4 октября опубликован на сайте правительства России. В соответствии с ним пшеница, рожь и фуражный ячмень, закупленные в ходе интервенций в 2008—2016 годах, будут предложены на торгах как на экспорт, так и на внутренний рынок.



«Минсельхозу России обеспечить реализацию агентом зерна на биржевых торгах на условиях франко-элеватор на внутреннем рынке по ценам не ниже рыночных, либо участникам внешнеэкономической деятельности, обеспечивающим дальнейшую его поставку на экспорт по ценам не ниже рыночных с учетом доставки до сухопутных пограничных переходов и (или) припортовых станций железных дорог», — говорится, в частности, в распоряжении. Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета.



В 2018 году из интервенционного фонда уже было реализовано почти 500 тыс. т зерна. На прошлой неделе Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа») объявила о прекращении реализации зерна в связи с достижением предельного объема. Торги проводились в рамках распоряжения правительства от 23 декабря 2017 года, и были начаты 20 июня. За период с 20 июня по 27 сентября на НТБ объем сделок по заключенным договорам купли-продажи составил 499,1 тыс. т зерна, или 99,8% от лимита. Как уточняется в материалах аграрного ведомства, из госфонда продано 229,2 тыс. т пшеницы 3-го класса, 161,7 тыс. т пшеницы 4-го класса, 18,2 тыс. т пшеницы 5-го класса и 91 тыс. т ячменя. Общая сумма заключенных контрактов составила 4,6 млрд руб.



Национальная товарная биржа к возобновлению торгов готова, сообщил «Агроинвестору» представитель Мосбиржи. «Решение о дате начала торгов должен принять Минсельхоз вместе с агентом в лице "Объединенной зерновой компании"», — отметил он. В «Объединенной зерновой компании», в свою очередь, рассказали «Агроинвестору», что сейчас ведутся подготовительные работы и регистрация участников торгов. «Торги могут начаться в конце октября», — предположила представитель компании.



По состоянию на 28 сентября объем зерна интервенционного фонда составлял 3,4 млн т на сумму 32,8 млрд руб. Как ранее отмечал Минсельхоз, продажа еще 1,5 млн т зерна должна сбалансировать расходы федерального бюджета на обслуживание запасов интервенционного фонда и оказать регулирующее воздействие на рынок. В агроведомстве предполагали, что продажу зерна планируется осуществлять в основном из субъектов Южного, Приволжского и ряда других федеральных округов, в которых находятся значительные запасы зерна интервенционного фонда.



Продажа 1,5 млн т зерна, вероятно, действительно окажет определенное влияние на внутренний рынок, отметил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Если ранее проданные 0,5 млн т должны были идти только на экспорт, то сейчас 1,5 млн т предназначены не только для вывоза за рубеж, но и для реализации внутри страны. Я думаю, что такой объем в определенной мере повлияет на цены, при том что речь идет о качественном зерне, которое прошло все проверки, и соответственно будет востребовано мукомолами», — сказал Корбут. По данным аналитической компании «ПроЗерно», к концу сентября пшеница продавалась более чем в 1,5 раза дороже, чем годом ранее. Так, цены на пшеницу 3-го класса к 28 сентября находились на уровне 12,3 тыс. руб./т (EXW, европейская часть страны, с НДС), что на 51% выше чем в 2017-м, 4-го класса — 11,4 тыс. руб./т (на 67% выше), фуражная пшеница — 10,3 тыс. руб./т (на 80% выше). Цены на фуражный ячмень поднялись до 11,5 тыс. руб./т, что на 84% больше, чем год назад.

