Минсельхоз предложил десятикратно увеличить штрафы за ввоз санкционных продуктов

Минсельхоз опубликовал законопроект, предусматривающий усиление административной ответственности за ввоз в Россию санкционных товаров. Предлагаемые ведомством изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) размещены на портале regulation. gov.ru. Планируемый срок вступления поправок в силу — 1 января 2020 года.



Законопроект предусматривает увеличение до десяти раз административных штрафов за ввоз запрещенной продукции. В том числе по ст. 10.1 КоАП (нарушение правил борьбы с вредителями растений), ст. 10.2 КоАП (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции) и ст. 10.3 КоАП (нарушение правил производства, перевозки и реализации подкарантинной продукции) максимальные штрафы для граждан предлагается увеличить с 500 руб. до 5 тыс. руб., для юридических лиц — с 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб.



Аналогично Минсельхоз рассчитывает поднять штрафы за продажу товаров с нарушением установленных законом требований (ст. 14.4), обман потребителей (ст. 14.7), нарушение порядка маркировки продукции (ст. 14.46 КоАП) и др. Кроме того, по ряду статей планируется расширить применение такой меры, как конфискация предметов правонарушения.



«Представляется, что данные меры позволят существенно сократить случаи нарушений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как ранее говорила «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора, по статьям 10.2 и 10.3 КоАП штрафы в том числе налагаются при ввозе продукции, которая подпадает под санкции — в частности, на основании того, что выданные на нее фитосанитарные сертификаты являются недействительными.



«С начала контрольно-надзорных мероприятий (август 2014 года) по июль 2017 года выявлено 793 случая поступления подкарантинной продукции общим весом более 14,6 тыс. т по поддельным фитосанитарным сертификатам страны происхождения», — указано в пояснительной записке. Кроме того, 6,3 тыс. т запрещенных к ввозу товаров изъято и уничтожено мобильными группами, работающими вблизи российско-казахстанской и российско-белорусской границ, еще свыше 5,4 тыс. т товаров изъято и уничтожено представителями Россельхознадзора и Роспотребнадзора.



О необходимости десятикратно увеличить штрафы за ввоз санкционных продуктов Россельхознадзор заявлял еще в начале 2017 года. При этом общий объем уничтоженной «санкционки» по состоянию на август 2018 года ведомство оценивало в 26 тыс. т, в том числе 862 т — животноводческой продукции и 24,9 тыс. т — растительной. Как уточняла служба, основной поток запрещенной продукции поступает в Россию со стороны Белоруссии, также фиксируются случаи поставок «санкционки» из Казахстана.



Роспотребнадзор в 2017 году подготовил законопроект о введении в КоАП отдельной статьи для санкционной продукции. За реализацию, хранение и перемещение таких продуктов питания в нем предлагалось штрафовать граждан на 3-5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей — на 30-50 тыс. руб., а компании — на 70-100 тыс. руб. с конфискацией запрещенной продукции. Как заявлял замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов, новую статью КоАП можно будет применять не только в отношении нынешнего продуктового эмбарго, но и «любых других санкций, которые будут вводиться в будущем».



Указ о продовольственном эмбарго президент России Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года в ответ на санкции западных стран. Ограничения коснулись мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов, орехов из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. Позднее в перечень стран были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина.

