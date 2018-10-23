Хлебозаводы просят поднять цены на хлеб

Крупные красноярские производители хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8-12%, сообщает газета «Коммерсантъ». Издание ссылается на письма предприятий, в которых говорится, что последний раз цены на хлебобулочные изделия в регионе увеличивались на 5-10% в первом квартале 2016 года. С тех пор производители удерживали цены, в результате чего производство ряда наименований продукции стало нерентабельным.



Однако основная причина изменения цен — рост цен на зерно, рассказал исполнительный директор «Дихлеба» Евгений Демидов. Согласно информации аналитического центра «СовЭкон», на прошлой неделе внутренний рынок пшеницы продолжил уверенно укрепляться. За неделю средние цены на пшеницу 3-го класса выросли на 225 руб. до 11275 руб./т, 4-й класс подорожал на 125 руб. до 11050 руб./т (EXW, европейская часть страны, без НДС). По подсчетам аналитической компании «ПроЗерно», к 19 октября цены на пшеницу 3-го класса уже в 1,5 раза превышали уровень аналогичного периода прошлого года, 4-го класса — в 1,7 раза.







Цены на пшеничную муку высшего сорта к 17 сентября выросли с начала года на 26% до 17 тыс. руб., следует из материалов Минсельхоза. В октябре аграрное ведомство перестало публиковать оперативные данные о ценах на муку в своих обзорах рынков. Согласно мониторингу «ПроЗерно», к концу прошлой недели мука высшего сорта стоила почти 17,5 тыс. руб./т, что на 3,6 тыс. руб. или на 26% выше уровня на соответствующую дату 2017-го.



Повысить цены в среднем на 10% предполагается с начала ноября, рассказал «Интерфаксу» представитель «Ярхлеба». «Все торговые сети — и федеральные, и местные — с этим уже согласились», — заявил он. Компания подтвердила, что цены не повышались 2,5 года. «За это время подорожало все: сырье, ГСМ, энергоснабжение, запчасти для оборудования и автомобилей, валюта. Так что мы, можно сказать, последние», — сообщил представитель «Ярхлеба».



Повысить цены на хлеб планируется не только в Сибири. По данным «Руспродсоюза», некоторые предприятия Центральной России также направили сетям новые прейскуранты на продукцию. Один из производителей хлеба в Челябинской области рассказал «Коммерсанту», что после удорожания муки за последние полгода был вынужден дважды повышать цены на 3-4%. В ООО «Ванта» из Волгодонска (Ростовская область) изданию сообщили, что подняли отпускные цены на весь ассортимент на 10% с 1 октября и в ближайшее время повышать их не планируют. Хлебокомбинат «Шахтинский» с октября увеличил отпускные цены на 5%.



В конце сентября о повышении цен на хлеб сообщало и госпредприятие «Крымхлеб», крупнейший производитель хлебобулочных изделий на территории Крыма. Как рассказывал директор компании Андрей Венжега на заседании Общественной палаты республики, необходимость вызвана ростом закупочных цен на зерно и бензин. «Единственным способом сохранить дальнейшее стабильное функционирование госпредприятия «Крымхлеб» является вынужденное и неизбежное повышение цен на выпускаемую продукцию минимум на 10% уже с 1 октября», — приводит ТАСС слова руководителя.



О том, что с октября хлеб в России может подорожать на 10%, производители говорили еще в начале сентября. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения за такие прогнозы исполнительному директору «Руспродсоюза» Дмитрию Вострикову и вице-президенту Российского зернового союза Александру Корбуту. ФАС сочла, что заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами «как руководство к действию». Корбут, в свою очередь, с выданным предостережением не согласился.



В себестоимости муки порядка 80% приходится на стоимость зерна, ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. «Естественно, что при росте цен на зерно происходит повышение цен и на муку. Однако каких-либо угроз в динамике цен мы не видим», — отмечал он. По оценке «Руспродсоюза», цена на муку, в свою очередь, составляет около 30% себестоимости хлеба. В то же время пресс-служба Минсельхоза ранее заверяла, что цены на муку не оказывают существенного влияния на стоимость хлебобулочных изделий.



По данным Росстата, к 15 октября хлеб из пшеничной муки подорожал в розничном сегменте на 3% до 47,4 руб./кг, из ржано-пшеничной муки — также на 3% до 46,96 руб./кг.

