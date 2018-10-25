Мировые цены на сахар начинают расти после семи лет падения

С октября 2018 года наметился разворот мировых цен вверх на ожиданиях дефицитного мирового баланса сахара в сезоне-2019/20 после двух сезонов профицита. Так, по предварительной оценке аналитической компании Tropical Research Services (ТRS), в следующем сезоне дефицит составит 7,2 млн т. В предыдущие два сезона наблюдался профицит: в 2017/18 маркетинговом году — 9,5 млн т, в 2018/19-м — 0,9 млн т.



Уже в этом сезоне видны тренды снижения производства в Бразилии и Европе, включая Россию, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Бразилия — самая диверсифицированная страна на рынке сахара, которая в сбыте своей продукции очень гибка. Они работают на рынке сахара-сырца, белого сахара, спецсахаров, этанола двух видов, причем и на внутренний, и на внешний рынок: каждый из этих сегментов — весьма емкий рынок. В этом сезоне на фоне роста мировых цен на нефть и низких цен на сахар Бразилия резко увеличила производство этанола — как на внутренний рынок, так и на внешние, соответственно сократив долю сахара в переработке тростника. Уход бразильского сахара с рынка — одна из причин того, что в сентябре цены начали расти», — поясняет Иванов.



В этом сезоне в мировом балансе сахара еще ожидается профицит, однако он будет небольшим, акцентирует эксперт. «В следующем сезоне тренд снижения производства может быть продолжен, в то время как потребление в мире неуклонно растет», — сказал он «Агроинвестору». Так, в сезоне-2017/18 мировое потребление сахара TRS оценивает в 183,8 млн т, в 2018/19 — на уровне 186,8 млн т, а в 2019/20 — в 189,6 млн т.



За последние семь лет мировые цены на сахар-сырец снизились в 3,7 раза — с $795/т в феврале 2011 года до $217/т в сентябре 2018-го, что стало минимальным значением за последние 10 лет, отмечает ИКАР. В январе 2011 года индекс мировых цен на сахар, подсчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), находился на уровне 420,2 пункта, в августе 2018 года — 157,3 пункта. Однако по итогам сентября индекс вырос на 2,6% до 161,4 пункта. По мнению аналитиков ФАО, на росте мировых котировок в том числе сказалась засушливая погода в Бразилии, негативно повлиявшая на урожайность сахарного тростника. Кроме того, аналитики ФАО обращают внимание на растущую озабоченность относительно видов на урожай в регионах Южной и Юго-Восточной Азии, в частности, в Индии и Индонезии.



В соответствии с мировым рынком растет и экспортный уровень цен для российского сахара — как за счет повышения мировых цен в долларах, так и девальвации рубля. К середине октября экспортный паритет увеличился до 27,4 руб./кг против 22,6 руб./кг в середине сентября. В то же время внутренние цены на сахар сейчас заметно выше, что препятствует экспорту сахара, говорит Иванов. «С другой стороны, мировые цены оказывают поддержку российскому рынку, и благодаря им падения внутренних цен до 22 руб./кг, как это было в прошлом сезоне, уже не произойдет», — добавляет он.



По данным Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, Бразилия является крупнейшим мировым производителем сахара. В сезоне-2018/19 эта страна, как ожидается, выпустит 34,2 млн т. Одновременно Бразилия является крупнейшим экспортером сахара: ее долю рынка в прошедшем сезоне Минсельхоз США оценивал почти в 45%. На втором месте по производству — Индия (33,8 млн т в 2018/19), на третьем — Евросоюз (20,3 млн т). Россия, согласно прогнозу ИКАР, в этом сельхозгоду произведет 5,5-5,8 млн т сахара.

