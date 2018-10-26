Законопроект о запрете возврата продуктов ритейлерами прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий ритейлерам возвращать непроданные товары поставщикам. К основному чтению законопроекта депутаты договорились с правительством о том, что запрет коснется только скоропортящейся продукции — молочной, хлебобулочной и кондитерской, а также фруктов, овощей, свежего мяса и рыбы, рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Как сообщает ТАСС, поправка была согласована на совещании 10 октября с участием премьер-министра Дмитрия Медведева и руководства нижней палаты парламента.



Согласно тексту законопроекта, для торговых сетей устанавливается запрет на заключение с поставщиками договоров, содержащих условия возврата товаров, срок годности которых установлен до 30 дней включительно. Также нельзя будет включать в договор пункт о замене таких товаров либо о возмещении их стоимости. Кроме того, торговым сетям и их поставщикам запретят возмещать расходы, связанные с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров. Договоры, заключенные до дня вступления закона в силу, должны быть приведены в соответствие с ним в течение 180 дней.



Инициатива о возврате поставщикам продуктов питания, которые не были реализованы торговыми сетями по истечении определенного срока, — так называемый «законопроект Яровой» для торговых сетей — была внесена в Госдуму в середине января группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, а также сенатором Сергеем Лисовским. По мнению авторов, практика возвратов наносит «колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу». 24 июля 2018 года законопроект был принят нижней палатой в первом чтении.



Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев привел расчеты, согласно которым как минимум 20% всех продовольственных товаров с истекшими сроками годности, то есть пятая часть всех нереализованных продуктов, отправляется обратно производителю. При общем товарообороте продуктов в торговых сетях в 14 трлн руб. ежегодно, потери производителей составляют не менее 200 млрд руб. «Таким образом, отечественные производители теряют миллиарды рублей и вынуждены возвращать на свои производства товар, который хранился в неизвестных условиях», — приводит «Российская газета» слова Валеева.



В первоначальном варианте законопроекта говорилось о том, что все продовольственные товары не подлежат возврату. Ко второму чтению проект документа было решено смягчить. Минсельхоз предлагал распространить запрет на товары со сроком годности до 20 дней включительно. Правительство, в свою очередь, предложило исключить из перечня товаров, подлежащих возврату, продукты питания со сроком годности до 10 дней. «Мы остановились на компромиссном варианте, согласно которому нельзя будет возвращать товары со сроком годности до 30 дней», — констатировал Исаев.

