 Ячмень за год подорожал вдвое — Агроинвестор
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Рынки
Ячмень за год подорожал вдвое
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
30 октября 2018
Урожайность агрокультуры уменьшилась на 20%
Мировое производство ячменя в сезоне-2018/19 снизится до шестилетнего минимума
Фото: Pixabay

По данным Минсельхоза, озимый и яровой ячмень в России к 29 октября убран на 99% площадей, с которых намолочено 17,6 млн т в бункерном весе — на 3,9 млн т меньше, чем на аналогичную дату в 2017-м. Текущая урожайность ячменя оценивается в 22,4 ц/га и отстает от прошлогодней почти на 20%. Посевы агрокультуры под урожай этого года выросли на 283 тыс. га до 8,3 млн га, однако 382 тыс. га из них Минсельхоз списал в сентябре.

Урожайность ячменя не превышает прошлогодний уровень во всех федеральных округах, за исключением Сибири, где она увеличилась на 6% до 20,8 ц/га. В макрорегионе агрокультура обмолочена с 98% уборочных площадей. В то же время в Приволжском федеральном округе, на который приходится более трети всех посевов, сбор с 1 га оказался на 30% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, в Центральном федеральном округе — на 12%.

На этом фоне экспорт ячменя с 1 июля по 25 октября сократился на 12% до 2,1 млн т, следует из оперативной информации ФТС. При этом внутренние цены на фуражный ячмень, согласно данным аналитической компании «ПроЗерно», сейчас почти в два раза выше уровня 2017-го на эту дату — 12,1 тыс. руб./т против прошлогодних 6,1 тыс. руб./т (EXW, европейская часть). По оценке Национального союза зернопроизводителей, примерно вдвое поднялись цены в Центральном федеральном округе, в 1,7-2 раза — в Поволжье, в 1,6-1,7 раза — на Юге, в 1,5-1,6 раза — в Сибири.

Тем не менее, двукратное удорожание наблюдается относительно провального по ценам 2017 года, напоминает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Объем произведенной продукции, значительно превосходящий внутренние потребности в ячмене, «давил» на российский рынок, создавая ситуацию, при которой цена реализации была на уровне, а в ряде регионов даже ниже себестоимости производства, — прокомментировал Скурихин «Агроинвестору». — По данным мониторинга Национального союза зернопроизводителей, средняя стоимость ячменя за период с июля по декабрь 2017 года снизилась на 13% до 5,9 тыс. руб./т». В то же время последующее изменение рыночной ситуации на внутреннем рынке, связанное с повышенным спросом на качественное сырье со стороны отечественных животноводов, а также влияние мировой конъюнктуры привели к росту цен. К началу сезона-2018/19 цена фуражного ячменя увеличилась в среднем по стране до 8100 руб./т, и повышательная динамика цен на фуражный ячмень на сегодняшний день сохраняется, отметил Скурихин. «Неблагоприятные погодные условия в других странах, массово экспортирующих ячмень, привели к ощутимому снижению его производства в мире и повышению ценовых котировок, увеличивая конкурентоспособность и спрос на российскую зерновую продукцию», — рассказал эксперт.

В сезоне-2018/19 производство ячменя в мире также снизится. Так, в октябрьском прогнозе Международный совет по зерну (IGC) уменьшил оценку глобального урожая на 6 млн т до 139,6 млн т «на фоне неблагоприятных погодных условий у ряда ключевых производителей». Это 4% ниже показателя предыдущего маркетингового года и является минимумом за последние шесть лет. Как следствие, мировые переходящие запасы сократятся на 5,3 млн т до 20,5 млн т. В результате отношение мировых запасов к потреблению упадет с 19% в среднем за последние пять сезонов до 14% в этом сезоне, что является самым низким показателем за последние 23 года, акцентирует аналитический центр «СовЭкон». «Крайне напряженный мировой баланс ячменя обусловливает устойчивую поддержку мировых цен на него на высоком уровне и премию на фуражный черноморский и европейский ячмень к продовольственной пшенице», — отмечают аналитики «СовЭкона».

Традиционными покупателями российского ячменя являются страны Ближнего Востока — до 40% всех зарубежных поставок осуществляется в Саудовскую Аравию. «Также агрокультура активно отгружается потребителями из Ирана, Иордании, и ряда других стран», — говорит Скурихин. Согласно прогнозу Национального союза зернопроизводителей, валовой сбор ячменя в этом сезоне не превысит 19 млн т, экспорт — не более 3,5-4 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» ожидает сбор ячменя в зачетном весе на уровне 16,8 млн т, таким же в середине октября был прогноз Институт конъюнктуры аграрного рынка. В прошлом году валовой сбор ячменя составил 20,6 млн т, в 2016-м — 17,99 млн т.

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