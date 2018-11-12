Правительство увеличит господдержку АПК до 294 млрд рублей

В следующем году российское правительство выделит на развитие агропромышленного комплекса 294 млрд руб. Об этом на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщил его глава Владимир Кашин, пишет «Парламентская газета». «Правительство при подготовке бюджета на следующий год в основном учло требования аграрного комитета Госдумы», — отметил депутат.



По словам Кашина, поправки внесены в ряд бюджетных статей по разделу АПК. «Это поддержка кооперации, а также фермерских и подсобных хозяйств, обновление технического парка», — перечислил он. Больше всего денег правительство добавит на программу поддержки экспортного потенциала агропромышленного комплекса — 38,5 млрд руб.



При этом аграрный комитет рассчитывает, что 294 млрд руб. — еще не окончательная сумма, уточнил «Агроинвестору» Кашин. «Во-первых, это без 20 млрд руб., которые предполагается выделить на докапитализацию Россельхозбанка. Также мы намерены отстаивать поправки по устойчивому развитию села, там речь идет о больших суммах. Кроме того, мы будем бороться за увеличение несвязанной поддержки», — рассказал депутат. В том числе комитет предлагает в следующем году увеличить на 11 млрд руб. погектарную поддержку аграриев и на 8 млрд руб. — объем субсидий на литр молока.



Финансирование технического перевооружения аграриев (программа 1432) правительство ко второму чтению предложило установить на уровне 8 млрд руб. Однако, надеется Кашин, этот объем может быть повышен до 15 млрд руб. «Кроме того, по племенному молочному животноводству в бюджете сейчас есть лишь небольшая сумма, и мы настаиваем на ее рост до 10 млрд руб. Также правительство в поправках согласилось увеличить финансирование возмещения капзатрат, однако мы считаем и его недостаточным», — добавил Кашин.



В проекте федерального бюджета, принятом Госдумой в первом чтении, на госпрограмму развития сельского хозяйства было предусмотрено 241,4 млрд руб. — на 987,5 млн руб. меньше, чем было прописано в бюджете на 2018 год и на 11,8 млрд руб. ниже, чем в фактической сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября. В исходном варианте правительство предлагало направить 183,3 млрд руб. на финансирование подпрограммы «Развитие отраслей АПК», в том числе 120,8 млрд руб. — на поддержку инвестиционной деятельности, 59,9 млрд руб. — на проект «Развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».



На техническую модернизацию АПК в первоначальной версии проекта предусмотрено лишь 2 млрд руб. против 10 млрд руб., выделенных в 2018-м. Однако в октябре в ходе совещания на Ставрополье президент Владимир Путин заявил, что на программу по обновлению парка сельхозтехники «нужно где-то до 8 млрд руб.». В поручениях, данных по итогам совещания, говорится о необходимости начиная с 2019 года предусмотреть субсидирование производителей сельхозтехники «в размере не менее 8 млрд руб. ежегодно в течение пяти лет».



Финансирование экспорта агропродукции предусмотрено отдельно от госпрограммы АПК — в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». По нему непосредственно на вывоз продукции АПК в первой версии бюджета было указано лишь 583 млн руб. Однако 10 октября на выставке «Золотая осень-2018» глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил утвержденные параметры проекта: на экспорт продукции АПК будет выделено 350 млрд руб. в течение шести лет. Таким образом, с учетом финансирования развития экспорта господдержка АПК в следующем году превысит 300 млрд руб., заявлял вице-премьер Алексей Гордеев. Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь обещал, что «аграрии бюджетом разочарованы не будут», так как правительство намерено сохранить «все инструменты, меры поддержки, объемы финансирования, которые в настоящий момент имеются».



Второе чтение проекта федерального бюджета состоится на пленарном заседании Госдумы 14 ноября. Как ранее заявляла замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, приоритеты госпрограммы начиная со следующего года будут в первую очередь направлены на рост экспорта продукции АПК к 2024 до $45 млрд и на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в АПК на 126,7 тыс. человек.

