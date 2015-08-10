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Как снизился импорт продовольствия за год эмбарго

10 августа 2015, 16:07

В августе 2014 года на основании президентского указа правительство ввело запрет на импорт продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии в ответ на санкции против России.

12 видов сельхозпродуктов попали под российские санкции

12 видов сельхозпродуктов попали под российские санкции
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Фото: Легион-Медиа

Россия ограничила ввоз мяса КРС, свинины, мяса и субпродуктов домашней птицы, соленого, сушеного и копченого мяса, колбасных изделий и другой готовой мясной продукции, рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молока и молочной продукции, овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов, фруктов и орехов, молокосодержащей продукции на основе растительных жиров.

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