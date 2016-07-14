Подозрительный реэкспорт
14 июля 2016, 15:16
После введения продовольственного эмбарго не все производители овощей и фруктов, попавшие под ограничения, прекратили поставки своей продукции в Россию. Продукция некоторых из них продолжает поступать на российский рынок под видом товаром из стран, которых ограничения не коснулись. Так российские потребители узнали о белорусском лососе и казахстанских яблоках
Подозрительный реэкспорт
Фото: Е. Егоров
После введения продовольственного эмбарго не все производители овощей и фруктов, попавшие под ограничения, прекратили поставки своей продукции в Россию. Продукция некоторых из них продолжает поступать на российский рынок под видом товаром из стран, которых ограничения не коснулись. Так российские потребители узнали о белорусском лососе и казахстанских яблоках