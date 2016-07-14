Подозрительный реэкспорт

После введения продовольственного эмбарго не все производители овощей и фруктов, попавшие под ограничения, прекратили поставки своей продукции в Россию. Продукция некоторых из них продолжает поступать на российский рынок под видом товаром из стран, которых ограничения не коснулись. Так российские потребители узнали о белорусском лососе и казахстанских яблоках

Подозрительный реэкспорт 1 из 11 Фото: Е. Егоров После введения продовольственного эмбарго не все производители овощей и фруктов, попавшие под ограничения, прекратили поставки своей продукции в Россию. Продукция некоторых из них продолжает поступать на российский рынок под видом товаром из стран, которых ограничения не коснулись. Так российские потребители узнали о белорусском лососе и казахстанских яблоках

















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