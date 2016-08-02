Крупнейшие компании-экспортеры зерна из России

Россия начала активно выходить на мировой рынок зерна с сезона-2001/02. В течение последних 15 лет (за исключением неурожайного 2010/11 сельхозгода, когда было введено эмбарго) экспорт зерна из страны имел четко выраженную тенденцию к росту и увеличению географии поставок. За этот период вывоз увеличился почти в 4,5 раза — с 7,1 млн т в сезоне-2001/02 до рекордных 33,9 млн т (включая муку и зернобобовые) в завершившемся. Импорт в эти годы колебался от 0,4 до 2,4 млн т, тогда как еще в сезоне-1999/2000 он составлял более 8 млн т. С начала экспортной активности на российском рынке сформировался топ-10 крупнейших компаний-экспортеров.

Крупнейшие компании-экспортеры зерна из России 1 из 11 Фото: ОЗК Периодически состав двадцатки пополняется новыми участниками, которые отвоевывают доли рынка у старых игроков. В этом году свое место в десятке крупнейших получили «Южный центр» и «Зерно-трейд».

















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