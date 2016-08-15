Год продэмбарго: как Россия уничтожала иностранную еду

Правительство России продлило срок уничтожения продуктов, которые попали под эмбарго в 2014 году, до конца 2017 года. 5 августа исполнился год с начала действия приказа об уничтожении в России санкционной продукции. За это время было утилизировано более 7,5 тыс. т пищевой продукции из-за границы, большая часть которой пришлась на фрукты и овощи. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, за год действия эмбарго фиксируется 700−800 попыток ввоза санкционной еды.

Год продэмбарго: как Россия уничтожала иностранную еду 1 из 10 Фото: Д. Абрамов Правительство России продлило срок уничтожения продуктов, которые попали под эмбарго в 2014 году, до конца 2017 года. 5 августа исполнился год с начала действия приказа об уничтожении в России санкционной продукции. За это время было утилизировано более 7,5 тыс. т пищевой продукции из-за границы, большая часть которой пришлась на фрукты и овощи. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, за год действия эмбарго фиксируется 700−800 попыток ввоза санкционной еды.

















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