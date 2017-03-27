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Импорт продовольствия продолжает снижаться

27 марта 2017, 11:16

В 2016 году поставки сократились на $2,2 млрд

С 2014 года доля импорта снизилась на 11%

С&nbsp;2014 года доля импорта снизилась на&nbsp;11%
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Фото: Агроинвестор

По данным ФТС, в 2016 году объем ввоза продовольствия (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в денежном выражении составил $24,3 млрд против $26,5 млрд в 2015-м. По предварительной информации Росстата, в большинстве категорий продуктов питания, попавших под эмбарго, отечественные компании увеличили объемы выпуска. Доля импорта продовольственных товаров в ресурсах розничной торговли в среднем за 2016 год составила 23%, по итогам 2014-го показатель был на уровне 34%.

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