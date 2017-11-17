Уход турецких томатов стал драйвером тепличной отрасли

Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский Су-24, и начало действовать с 1 января 2016-го. Под санкции попала продукция, составляющая более 60% турецкого экспорта в Россию. В результате обоюдного сокращения торговых операций Турция за 2016 год потеряла $1,7 млрд. Позднее, после того как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за инцидент, ограничения были частично сняты, однако томаты оставались под запретом. В ответ на это Турция в марте отменила беспошлинный режим ввоза на ряд российской сельхозпродукции. По оценкам экспертов, из-за «помидорной войны» потери нашей страны составили $1,3−1,5 млрд, выигрыш — освобождение ниши для собственного производства томатов и огурцов стоимостью в $508 млн. По данным Росстата, валовой сбор томатов закрытого грунта в прошлом году составил 620 тыс. т против 558 тыс. т в 2015-м.