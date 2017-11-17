 Уход турецких томатов стал драйвером тепличной отрасли
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
59.35
eur
70
ммвб
2128.98
brent
61.87
пшеница
424.4
сахар
15.26

Рынки
Турецкие томаты вернулись в Россию
17 ноября 2017, 13:08
В середине ноября 2017 года в Россию прибыла первая после отмены эмбарго фура с 20 т томатов из Турции. Турецких томатов не было на нашем рынке с 1 января 2016-го.
Уход турецких томатов стал драйвером тепличной отрасли
Уход турецких томатов стал драйвером тепличной отрасли

Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский Су-24, и начало действовать с 1 января 2016-го. Под санкции попала продукция, составляющая более 60% турецкого экспорта в Россию. В результате обоюдного сокращения торговых операций Турция за 2016 год потеряла $1,7 млрд. Позднее, после того как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за инцидент, ограничения были частично сняты, однако томаты оставались под запретом. В ответ на это Турция в марте отменила беспошлинный режим ввоза на ряд российской сельхозпродукции. По оценкам экспертов, из-за «помидорной войны» потери нашей страны составили $1,3−1,5 млрд, выигрыш — освобождение ниши для собственного производства томатов и огурцов стоимостью в $508 млн. По данным Росстата, валовой сбор томатов закрытого грунта в прошлом году составил 620 тыс. т против 558 тыс. т в 2015-м.

Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
AGRITECHNICA 2017‎
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Подписка
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией