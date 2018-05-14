Агроимпорт из США: какие важные для АПК товары закупаются в штатах

Как Россия может ответить на санкции США — заг для обложки В апреле Вашингтон расширил антироссийские санкции, в новый черный список попали 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц. В ответ наша страна может запретить поставки американской сельхозпродукции и продовольствия, алкоголя, табака. Также предполагается ограничить импорт лекарств, ракетных двигателей, металлов. Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах. По мнению депутатов, законопроект является своевременным, обоснованным и создает правовые условия для «симметричного» ответа.