 Агроимпорт из США: какие важные для АПК товары закупаются в штатах
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Агроимпорт из США: какие важные для АПК товары закупаются в штатах
14 мая 2018, 16:38
15 мая Госдума начнет рассматривать законопроект о контрсанкциях на недружественные действия США. Какая еще продукция американского агропрома может попасть под эмбарго?
Агроимпорт из&nbsp;США: какие важные для АПК товары закупаются в&nbsp;штатах
Фото: Pixabay
Агроимпорт из США: какие важные для АПК товары закупаются в штатах

Как Россия может ответить на санкции США — заг для обложки В апреле Вашингтон расширил антироссийские санкции, в новый черный список попали 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц. В ответ наша страна может запретить поставки американской сельхозпродукции и продовольствия, алкоголя, табака. Также предполагается ограничить импорт лекарств, ракетных двигателей, металлов. Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах. По мнению депутатов, законопроект является своевременным, обоснованным и создает правовые условия для «симметричного» ответа.

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