Фермеры снова протестуют в Брюсселе
Против отмены квот на производство молока
Апрель 2015
Против отмены квот на производство молока
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Дмитрий Матвеев: «Молочным скотоводством нельзя заниматься факультативно»
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Ринат Хасанов: «Агробизнес перестает рассчитывать на господдержку»
Опрос представителей агрокомпаний, проведенный компанией Deloitte, показал снижение оптимистичных настроений в отрасли в 2016 году. Один из основных факторов – отсутствие стабильности и структурного подхода в субсидировании АПК, сказал руководитель группы по обслуживанию предприятий сельскохозяйственного сектора Deloitte в СНГ Ринат Хасанов в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России – 2016». В результате бизнес старается фактор господдержки в своих проектах просто не учитывать.
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Светлана Барсукова: «В 2017 году у нас будут очередные приобретения»
В текущем сезоне холдинг «Агросила» ввел в севооборот новые высоко маржинальные культуры — подсолнечник, рыжик озимый и яровой, сообщила гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова в рамках XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016». Также получен хороший урожай сахарной свеклы и озимой пшеницы – более 40 ц/га. В следующем сельхозгоду компания намерена увеличить посевные площади по сахарной свекле, работать над снижением себестоимости производства сахарного песка и продолжать увеличивать земельный банк.
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Дарья Снитко: «По многим продуктам в 2017 году ожидается снижение цен»
Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» дала макроэкономический прогноз на 2017 год. По ее словам, в ближайшие годы российская экономика будет показывать темпы роста около 0%, при этом российское сельское хозяйство будет по-прежнему опережать всю экономику в целом. Розничный товарооборот в следующем году может вырасти на 1%, однако по многим продовольственным товарам аналитики ожидают снижение цен, что приведет к росту объемов потребления.
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Владимир Петриченко: «Будем находить новые рынки с новым товаром – кукурузой»
Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» рассказал о сложившейся ситуации на экспортных зерновых рынках и перспективах внешних продаж в будущем, когда, согласно заявлениям Минсельхоза России, производство зерновых увеличится до 150 млн т. По оценке эксперта, структура зернового клина в среднесрочной и долгосрочной перспективе изменится и значительную долю в нем займет кукуруза.
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Вадим Ванеев: «2017 год будет переломным»
Генеральный директор «Евродона» Вадим Ванеев на XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» рассказал, что крупных инвестиционных проектов в 2017 году не планируется. По его словам, в ближайшее время группа намерена сконцентрироваться на увеличении собственного родительского стада, чтобы обеспечить безопасность продукции.
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