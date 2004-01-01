Глава совета директоров «Агросила групп»: «Цену на сахар диктует рынок»

Председатель совета директоров холдинга «Агросила групп» Светлана Барсукова рассказывает, что 65% себестоимости производства готового продукта приходится на свеклу. Группа владеет в Татарстане крупным сахарным заводом «Заинский сахар», мощности которого хочет увеличить до 1,2−1,5 млн т в год. В 2014 году завод освоил 636 ты. с т. Для переработки большего объема сырья компания до 2021 года на 60% увеличит посевы свеклы сахарной свеклы, чтобы собирать ее с 30 тыс. га, и продолжит работать с независимыми свеклосдатчиками.