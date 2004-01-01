Ткачев: не надо бояться высокого урожая

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью России 24 призвал не бояться рекордного урожая. Ведомство ожидает сбора зерновых по итогам сезона на уровне 113−116 млн т, при этом уже собрано 107. Он подчеркнул, что лишнего зерна никогда не бывает, — его можно использовать помимо продовольственных целей в составе комбикорма, экспортировать и перерабатывать. Часть зерна будет направлена в интервенционный фонд. «Зерно — это та же валюта, та же нефть», — отметил он.