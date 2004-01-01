Юрий Ковалев, Национальный союз свиноводов: «Нельзя говорить, что отрасль вступила в период стагнации»

В свиноводстве сейчас реализуется инвестпроекты на 200 млрд руб., а 2016

год стал самым успешным за всю российскую историю, поэтому говорить о стагнации не приходится, заявил глава Национального союза свиноводов

Юрий Ковалев на V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry —

2017. К 2020 году промышленное свиноводство вырастет еще на 20%, при

этом оптовые цены на свинину будут снижаться, а потребление —

возрастать, уверен он.