 Видео: Александр Ткачев, Минсельхоз: «Сейчас зерновой рынок стабилен» — Агроинвестор
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Александр Ткачев, Минсельхоз: «Сейчас зерновой рынок стабилен»

По словам главы Минсельхоза, пока рано оценивать, каким будет валовой сбор зерна в стране, поскольку ряд регионов только начал уборочную кампанию. Однако затоваривания внутреннего рынка в любом случае не произойдет, несмотря на высокий уровень переходящих запасов. Это связано с тем, что на глобальном рынке в ряде стран прогнозируется сокращение сборов, что даст возможность России увеличить экспорт зерна до 40 млн т. Чтобы поддержать маржинальность производителей, в сентябре агроведомство может начать закупать зерно в интервенционный фонд, говорит Ткачев.

Август 2017

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Владимир Петриченко, «ПроЗерно»: «Сезон стал временем упущенных возможностей для экспорта зерна»

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