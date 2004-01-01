Светлана Барсукова, «Агросила»: «Низкая цена на сырое молоко в ближайшее время сохранится»



Ситуация с ценами на сырое молоко, снижающимися со второй половины 2017 года, не может не настораживать производителей, отметила на VII отраслевой конференции Russian Feed Industry — 2018 гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова. Однако на самом деле рыночная стоимость молока в России несколько выше уровня соседних стран. Поэтому для развития рынка производители сами должны работать над себестоимостью продукции, с тем чтобы цены пришли в соответствие с мировыми значениями, а не надеяться на поддержку государства.

