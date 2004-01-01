Рентабельность во многих отраслях агросектора России будет снижаться — таково консенсусное мнение участников конференций по агротематике этой зимой. Импортозамещение на большинстве рынков завершилось: по итогам 2017 года страна начала продавать за рубеж уже и сахар, и отдельные виды мяса птицы, сократив до смешных значений долю импорта на рынке. Близки к насыщению местным продуктом рынки свинины, огурцов, даже молочники бьют тревогу — зимой 2018-го цены на сырое молоко не росли, как всегда, а падали… На радость Банку России продовольственная инфляция снижается. Как в этих условиях развиваться агросектору, если перспективы окупаемости инвестиций в расширение мощностей производства на падающем рынке под вопросом? Какие инвестиционные идеи остались в отрасли?



Ни для кого не секрет, что главным драйвером инвестиций в мощности и обновление агросектора было обеспечение доступности кредитования сельского хозяйства и защита рынка. И надо сказать, меры были довольно успешны: спрос на льготное кредитование не уменьшается, новых проектов ежегодно заявляется все больше, и Минсельхоз вынужден выбирать более эффективных инвесторов и более приоритетные направления.



Что же являлось приоритетом в последние годы? С 2005-го у агроинвесторов было «модным» вкладываться в проекты по созданию мощностей в птицеводческом секторе и по модернизации сахарного комплекса — технологию этих производств легко адаптировать к условиям России, окупаемость вложений оценивалась как наиболее быстрая, основной продукт для российского рынка был очень востребован и доступен. Важно было также обеспечить вытеснение импорта, и, помимо стимулирующих инвестиции мер, использовались ограничивающие внешнюю торговлю инструменты — квоты и пошлины. Свиноводство было «второй волной» агроинвестиций. У этого сектора на выходе продукт подороже, но зато отечественная свинина активно вытесняла с рынка импорт, а также замещала падающее производство говядины. К тому же после девальвации национальной валюты открылись неопровержимые даже ветеринарными проблемами экспортные перспективы. Но самый «вал» проектов импортозамещения в агросекторе пришелся на кризис 2014—2016. Обвал курса притягивал всех инвесторов — и профильных, и из других отраслей, начался «бум» инвестиций в теплицы и молочные комплексы.



Действующая Госпрограмма развития сельского хозяйства рассчитана на период 2013—2020. Уже к середине следующего года будет принята новая редакция документа на восьми- или десятилетний период, и каковы будут ее основные приоритеты, стоит обсудить уже сейчас.



Среди основных показателей программы наверняка будут традиционные ориентиры по объемам производства. В частности, глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев недавно отмечал, что к 2030 году нужно выйти на производство 150 млн т зерна. Также важной целью определено достижение статуса нетто-экспортера продовольствия. Получается, от стимулирования увеличения валовых показателей пока не откажемся, хотя фокус может быть перенесен с традиционных и крупных секторов российского АПК к нишевым сегментам, таким как рисоводство, льноводство, садоводство и другие.



Но, как показывает мировая практика, меры по созданию условий для реализации амбициозных задач по наращиванию экспорта могут касаться не только инвестиций «в объем». Сейчас особенно важны вливания в модернизацию технологий и инфраструктуры. Исходя из опыта зарубежных стран, в арсенале такие меры, как развитие логистической (хранение, перевозка) и экспортной (мощности по перевалке, специализированные порты и парк транспорта, наземные и дешевые речные маршруты в соседние страны) баз. Для того, чтобы производить дешевле и эффективнее, требуются вложения и в инфраструктуру по мелиорации, развитие сервисов для аграриев — метеорологической, агрохимической служб, адаптация и внедрение иностранных и разработка отечественных технологий растениеводства с учетом российских агроклиматических реалий. За последние 15 лет в России появился класс аграриев, которые готовы пользоваться новейшими технологическими решениями и платить за них. Но пока все они покупают консультационные услуги и оборудование за границей, поскольку отечественные наработки в области науки отстали от лучших практик.



Россия планирует существенным образом потеснить мировых конкурентов на рынке продовольствия, прежде всего ориентируясь на страны Азии и особенно Китай. Но ведь и Китай давно и активно сам решает вопрос «продовольственной безопасности». Например, согласно плану на текущую пятилетку, биотехнологический прорыв в китайских технологиях выращивания технических агрокультур (упор сделан на ГМО-хлопок, кукурузу и сою) объявлен в числе ключевых целей (в начале 2018-го были получены первые важные результаты — U. S. Food and Drug Administration одобрила для коммерческого использования первый образец ГМО-риса китайской селекции). Другие страны тоже не отстают. Мировой рынок агротехнологий стремительно консолидируется: в мире осталось лишь три глобальных компании-поставщика агрохимии и семян — американская (Dow-DuPont), европейская (Bayer-Monsanto) и китайская (Chemchina-Syngenta)…



В связи с этим вопрос развития собственных технологий сельхозпроизводства в России стоит очень остро. Пойдет ли Россия по пути создания агротехнической корпорации (как в Бразилии) или будут использоваться привычные и доказавшие эффективность меры поддержки: компенсация затрат, льготное кредитование и частно-государственное партнерство в области инвестиций в развитие и внедрение технологий — не суть важно, однако эти вопросы нельзя будет обойти в новой госпрограмме развития АПК в 2020 году.

