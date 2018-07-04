 Топ-20 крупнейших землевладельцев -Агроинвестор
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Рейтинги
Топ-20 крупнейших землевладельцев
Агроинвестор
Агроинвестор
4 июля 2018
«Продимекс» в очередной раз занял первое место в ежегодном рейтинге крупнейших владельцев российских сельхозземель, подготовленном аудиторско-консалтинговой компанией BEFL
журнал «Агроинвестор»
июль 2018
Фото: Pixabay

Общая площадь земельного банка холдинга Игоря Худокормова за год не изменилась и по-прежнему составляет 790 тыс. га: 600 тыс. га — земли «Продимекса» и 190 тыс. га — «Агрокультуры», основным бенефициаром которой тоже считается Худокормов.

Топ-20 крупнейших землевладельцев

Число участников рейтинга за 2018 год выросло до 55 с 50 В 2017-м. Из них 48 компаний контролируют более 100 тыс. га сельхозугодий, еще семь имеют приблизительно 100 тыс. га и располагаются на условной 49-й строке топа. Общий земельный банк под контролем участников рейтинга по состоянию на май составил 12,6 млн га, что превышает уровень прошлого года на 600 тыс. га. Несмотря на изменения, на первую пятерку компаний, как и годом ранее, приходится 3,2 млн га.

На протяжении шести лет — с 2012-го по 2017-й год — в пятерке лидеров побывали 11 разных компаний, однако бессменными все это время оставались лишь трое — помимо «Продимекса», это также «Мираторг и «Русагро». При этом холдинг Худокормова опускался на вторую позицию в рейтинге лишь однажды — в 2013 году.

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