По данным аналитического центра «Русагротранса», десять крупнейших экспортеров зерна по итогам июля-сентября сезона-2017/18 поставили за рубеж свыше 7,6 млн т. Это более 60% от общего объема вывоза за этот период. Всего в первые три месяца сельхозгода Россия экспортировала почти 12,5 млн т зерна, что на 2 млн т больше, чем годом ранее.



Вывоз зерна в этом сезоне демонстрирует рекордные темпы, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Каждый месяц отгрузки идут с превышением прошлогодних объемов, и так будет продолжаться в течение всего сезона», — прокомментировал он «Агроинвестору». Пик был в сентябре — 4,9 млн т. В остальные месяцы вывоз будет меньше, так как появляются погодные риски: начиная с ноября хуже работают малые порты, закрывается рейдовая перевалка, начинаются шторма, ветры в глубоких портах.







Топ-10 крупнейших экспортеров по-прежнему возглавляет ростовский торговый дом «Риф». По оценке аналитического центра «Русагротранса», за июль-сентябрь компания отправила за рубеж более 1,9 млн т зерна, что на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Гендиректор компании Вадим Саркисов подтверждает, что отгрузки в этом сезоне идут немного быстрее, чем в прошлом году, правда незначительно — на 5−7%. При этом сезон он называет «очень тяжелым». «Во-первых, нам пришлось выполнять новые требования налоговой, работать в других реалиях, во-вторых, есть проблемы с вагонами, с логистикой, элеваторы на воде работают на пределе своих возможностей. Постоянно какие-то проблемы с Турцией — одним из главных наших покупателей, что тоже сказывается, — отмечает он. — Зерно есть, но вот вывозить его в тех объемах, которые потенциально мы могли бы отгружать, не получается, потому что резко увеличить экспорт совсем не просто».



На втором месте по объемам вывоза — «Гленкор». Компания нарастила вывоз на 5% до 960 тыс. т. Находящийся на третьем месте «Астон», напротив, сократил отгрузки почти на 8% до 803 тыс. т. Почти вдвое увеличил экспорт «Луис Дрейфус» — с 344 тыс. т до 686 тыс. т за первые три месяца текущего сезона. Компания занимает четвертую позицию. В пятерку также входит «КЗП-Экспо» с объемами поставок почти 670 тыс. т, что на 35% больше, чем годом ранее.



Шестым в топ-10 крупнейших экспортеров по итогам июля-сентября стал «Зернотрейд», отправивший за рубеж 626 тыс. т (+39% к объемам за аналогичный период прошлого сезона). Седьмую и восьмую строчки рейтинга занимают «МироГрупп» и «Каргилл». Обе компании в этом сезоне снизили объемы отгрузок — на 11% и 27,5% до 518 тыс. т и 516 тыс. т. Девятая позиция — у «Артис-Агро», который нарастил экспорт почти на 164% до 466 тыс. т. Замыкает десятку «Аутспан» — 456 тыс. т, что на 145% больше, чем годом ранее.



Компании из второй десятки заметно отстают от лидеров. Так, ближайший к ним «Юг Руси» (11 место) за первые три месяца сезона-2017/18 смог экспортировать лишь 203 тыс. т, правда, тоже значительно — на 24% — увеличив отгрузки по сравнению с показателями прошлого сельхозгода. По прогнозу Павенского, всего в этом сезоне может быть вывезено 44 млн т зерна (включая зернобобовые). Запасы на конец сельхозгода при таких отгрузках могут составить 27 млн т. Внутреннее потребление увеличится незначительно и будет на уровне 73 млн т, оценивает эксперт.



Активный экспорт поддерживает цены, снизившиеся из-за рекордного сбора. После того как зерно стали вывозить из центральных и приволжских регионов, они стали постепенно расти. «Скорее всего, падений в этом сезоне уже не будет, — полагает Павенский. — Вывезены значительные объемы зерна и отгрузки активно продолжаться, к январю основную часть зерна, которую надо было реализовать в кратчайшие сроки, экспортируем. Остальное можно будет более планомерно продавать без ценового демпинга». Внутренние цены продолжат расти, так же как и экспортные. По прогнозу Павенского, после Нового года можно будет увидеть уровни в более чем $200/т FOB Черное море.

