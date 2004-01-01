«Агроинвестор» представил рейтинг крупнейших производителей комбикормов

В ходе конференции Russian Feed Industry «Агроинвестор» представил третий ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикормов по итогам 2017 года. Оценочно, 20 лидеров рынка вместе произвели почти 12,8 млн т кормов — примерно на 1 млн т больше, чем в 2016-м. На долю крупнейших игроков пришлось 46% от общего объема выпуска кормов в стране, годом ранее этот показатель был на 0,4% меньше. Как и в предыдущий топ-20, в список вошли 18 агрохолдингов, у которых есть комбикормовые дивизионы, и два независимых предприятия.



Тройка лидеров осталась неизменной. На первой позиции группа «Черкизово», за год увеличившая производство на 7,1% или примерно 80 тыс. т и приблизившаяся к отметке 1,7 млн т комбикормов (показатели округлены до целых чисел). Комбикормовые заводы холдинга расположены в Московской, Липецкой, Воронежской, Пензенской и Брянской областях. Их суммарная проектная мощность превышает 2,6 млн т в год. «Черкизово» ранее дважды становилась первой в рейтингах «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса, кроме того, она вышла на первое место в стране по объемы выпуска мяса птицы, если суммировать бройлера и индейку.



На втором месте «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины. В прошлом году объемы производства комбикормов в холдинге остались на уровне 2016-го — 1,46 млн т. Изначально для прошлого топ-20 компания предоставила другой показатель — 1,55 млн т, однако в этот объем были включены пшеница с напылением и структурированное зерно. С учетом этой продукции в этом году показатель также сохранился — 1,55 млн т. В активах компании три комбикормовых завода в Белгородской области и один — в Брянской. Их суммарная номинальная мощность — 1,66 млн т. Поскольку у «Мираторга» есть планы удвоения производства свинины до 1 млн т в живом весе, он будет расширять и комбикормовый сегмент. В этом году компания планирует увеличить выпуск кормов на 13% до 1,65 млн т.



Третью строку занимает «Приосколье» — № 1 В стране по производству мяса бройлера. В 2017 году компания выпустила почти 1,3 млн т комбикормов — на 15 тыс. т больше, чем в 2016-м. В том числе в Белгородской области произведено 962,5 тыс. т, в Алтайском крае — 112,7 тыс. т, в Тамбовской области — 202 тыс. т. Объем производства мяса бройлера в холдинге достиг 651,6 тыс. т в живом весе.



Уже по итогам этого года тройка лидеров может измениться, поскольку занимающая сейчас четвертое место группа агропредприятий «Ресурс» купила у «Приосколья» Инжавинскую птицефабрику в Тамбовской области вместо в комбикормовыми мощностями. В прошлом году «Ресурс» произвел 900 тыс. т кормов против 710 тыс. т в 2016-м, что позволило компании подняться с шестого места на две позиции вверх. В прошлом году «Ресурс» произвел 454 тыс. т мяса птицы в живом весе — это третий показатель в стране, по данным Росптицесоюза.



Топ-5 как и в прошлом рейтинге замыкает «Белгранкорм», увеличивший производство на 20 тыс. т до 772 тыс. т. У холдинга два комбикормовых завода — в Белгородской и Новгородской областях. Продукция поставляется преимущественно в животноводческие подразделения холдинга, сторонним потребителям, в основном малому бизнесу, продается незначительная часть (около 30 тыс. т в год). В прошлом году «Белгранкорм» стал пятым в стране по объему производства мяса птицы с почти 297 тыс. т в живом весе.



Шестую строку занимает «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева с оценочным показателем 677 тыс. т комбикормов. Компания не ответила на запрос и не предоставила данные, этот показатель — среднее арифметическое оценок экспертов. Их видение положения компании в отрасли неоднозначно: так, по самому «Агрокомплексу» оценки варьировались от 250 тыс. т до 500 тыс. т, по Акашевской птицефабрике, которую холдинг купил в конце 2016 года, — от 200 тыс. т до 400 тыс. т. В 2016 «Акашево» еще не была включена в структуру компании, поэтому объем производства комбикормов оценивался без нее в 450 тыс. т. По данным годового отчета «Агрокомплекса», тогда он выпустил 445 тыс. т. Благодаря новому активу холдинг продемонстрировал рекордный рост в рейтинге, поднявшись с 13-го места и прибавив около 52% по объему производства. С учетом Акашевской птицефабрики в прошлом году «Агрокомплекс» произвел 278 тыс. т мяса птицы — это шестой показатель в стране.



С восьмого на седьмое место переместилась «Русагро», хотя объем производства кормов в холдинге вырос лишь на 5 тыс. т до 603 тыс. т. У компании два комбикормовых завода: в Белгородской области на 280 тыс. т/год и в Тамбовской области на 420 тыс. т/год. Профицит мощностей составляет 100 тыс. т, по мере роста производства свинины холдинг планирует его загрузить. Также компания будет строить новые площадки, в частности, в Приморье.



Компания «Агро-Белогорье» за прошлый год увеличила производство комбикормов на 70 тыс. т до 543 тыс. т, что позволило ей подняться с 10-го на восьмое место. Холдинг возводит новые свинокомплексы, поэтому для обеспечения животных кормами в феврале 2017-го запустил Яковлевский комбикормовый завод мощностью 230 тыс. т в год — третий в составе компании. Общие комбикормовые мощности «Агро-Белогорья» превышают 700 тыс. т в год.



Несмотря на снижение производства кормов на 35 тыс. т до 515 тыс. т холдинг «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods) сохранил девятое место. Основной объем выпустила птицефабрика «Северная» (330 тыс. т), для свиноводческого дивизиона компании было произведено 170 тыс. т кормов, еще 15 тыс. т предприятия холдинга выпустили для сторонних потребителей. «Северная» входит в топ-10 крупнейших бройлерных птицефабрик страны, в прошлом году она произвела около 252 тыс. т мяса птицы в живом весе.



Первую десятку замыкает «Белая Птица» с объемом 496 тыс. т. В 2017-м компания была на седьмой строке с показателем в 650 тыс. т, однако в этом году при подготовке рейтинга и перепроверке данных оказалось, что тогда был предоставлен некорректный показатель. В 2016 году холдинг выпустил 431 тыс. т и должен был занять 14-е место. По данным Росптицесоюза, в 2017-м компания произвела 302 тыс. т мяса бройлера, став по этому показателю четвертой в стране.



Во второй части рейтинга есть новые игроки

Вторую часть рейтинга открывает «Комос Групп», за год поднявшаяся на одну строку и прибавившая 24 тыс. т по сравнению с прошлым списком лидеров, до 482 тыс. т. Однако на момент публикации рейтинга в 2017 году в структуру холдинга не был включен купленный ей свинокомплекс «Татмит Агро», где также есть комбикормовые мощности. В годовом отчете «Комос Групп» за 2016 год производство комбикормов указано на уровне 479 тыс. т. С этой точки зрения за 2017-й компания увеличила выпуск только на 3 тыс. т. Сейчас у холдинга шесть комбикормовых площадок, которые загружены примерно на 79%. В 2018—2020 годах холдинг планирует реализовать неиспользуемый потенциал.



12-е место занимает группа «Продо», годом ранее бывшая на 11-й строке. За год холдинг увеличил производство комбикормов на 4 тыс. т до 469 тыс. т. Все комбикормовые предприятия компании способны выпускать в совокупности около 520 тыс. т комбикормов в год. Производство будет расширяться с вводом новых мощностей: в частности запланированы модернизация и расширение птицефабрик группы в Пермском крае и в Тюменской области.



13-ю строчку занимает холдинг «Здоровая Ферма», который в прошлый раз был 15-м. Компания увеличила производство кормов до 460 тыс. т. Общая проектная мощность четыре комбикормовых заводов компании превышает 600 тыс. т. Несмотря на профицит, она планирует увеличить производительность предприятия в Челябинской области — довести объем выпуска до 1 тыс. т в сутки с нынешних 700 т. В прошлом году «Здоровая Ферма» произвела около 100 тыс. т мяса птицы, более 15 тыс. т свинины в убойном весе и 617 млн яиц.



14 место у «Великолукского» агрохолдинга. В прошлом рейтинге он был 16-м с оценочным объемом производства в 340 тыс. т, в этот раз компания сообщила, что по итогам 2017-го произвела 441 тыс. т комбикормов. По данным Национального союза свиноводов, за прошлый год объем выпуска свинины в компании вырос со 131 тыс. т до 175 тыс. т в живом весе.



На 15-ю строку с 18-й переместилась «АгроПромкомплектация». За прошлый год она увеличила производство комбикормов на 82 тыс. т до 389 тыс. т. У компании есть завод в Курской области мощностью 216 тыс. т в год и в Тверской области на 168 тыс. т. В Курской области холдинг строит еще одно предприятие аналогичной производительности, которое кроме основного комбикорма для свиней будет выпускать и престартерный корм. Запуск завода запланирован на осень 2018 года.



16-е место занимает холдинг «Агросила», потерявший две позиции в рейтинге из-за снижения производства на 43 тыс. т до 352 тыс. т. Это связано с тем, что в прошлом году в Татарстане сложилась сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц. В целях безопасности холдинг решил отказаться от реализации комбикормов некоторым сторонним покупателям.



17-е место в рейтинге сохранил комбикормовый завод имени Кирова (Ленинградская область) — один из двух независимых игроков в рейтинге. По сравнению с 2016 годом он увеличил производство на 14 тыс. т до 329 тыс. т. Производительность завода составляет 750 т продукции в сутки. В прошлом году в структуре производства свыше 41% пришлось на корма для птицы, почти 32% — для КРС, 27% — для свиней. Также выпускался небольшой объем — 160 т — кормов для лошадей. В этом году предприятие планирует удерживать имеющуюся долю рынка, наращивать ее не предполагается из-за значительного снижения платежеспособности клиентов в последние месяцы и наметившейся негативной тенденцией в этом вопросе.



Следом идет еще один независимый производитель — Богдановичский комбикормовый завод. После снижения объемов выпуска в 2016 году, в прошлом он прибавил 22 тыс. т, и поднялся на строчку вверх. В 2017-м компания выпустила 320 тыс. т комбикормов. Предприятие занимает около 40% рынка Свердловской области.



На 19-м месте новичок рейтинга — челябинский холдинг «Ариант». Компания не ответила на запрос и не предоставила данные по объему производства. Оценки экспертов варьировались от 180 тыс. т до 400 тыс. т, среднее арифметическое составило 310 тыс. т. Компании принадлежит Красногорский комбикормовый завод, ранее СМИ сообщали, что после модернизации его мощность увеличилась до 800 т кормов в сутки. В прошлом году «Ариант» произвел 87 тыс. т свинины в живом весе.



Замыкает рейтинг еще один новый игрок — мордовская группа «Сфера», в состав которой входил холдинг «Хорошее дело» и в частности комбикормовый завод «КомбиС». В прошлом году компания также вошла в предварительную версию рейтинга, однако после его презентации на конференции один из участников рынка уточнил данные по своему производству, что привело к изменениям в нижней части списка, и компания потеряла позицию. В 2017 году «КомбиС» увеличил производство на 28 тыс. т до 290 тыс. т.



В рейтинге по итогам 2016 года последнее место занимал холдинг «КоПитания» с оценочным объемом в 270 тыс. т. С большой долей вероятности он должен был войти в топ-20 и сейчас. Однако компания не ответила на запрос, мнения экспертов в оценках ее производства разошлись, в итоге среднее арифметическое составило 282 тыс. т. По данным источника, близкого к компании, мощность двух ее предприятий в Волгоградской и Новосибирской областях после модернизации достигла 240 тыс. т в год каждое. Первое в прошлом году было загружено примерно на 90%, второе произвело около 150 тыс. т, оценил источник. Таким образом, в сумме они могли дать около 365 тыс. т — это было бы 16 место в рейтинге. Тем не менее, учитывая методику составления рейтинга, в расчет был взят показатель в 282 тыс. т.



Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту данных и допускает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ. Представленный на конференции список является предварительным, при публикации рейтинга в журнале («Агроинвестор» № 5, май 2018) возможны корректировки.

