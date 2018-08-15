Рейтинг производителей молока возглавили «ЭкоНива» и «Агрокомплекс»

Аналитическое агентство Milknews и консалтинговое агентство Streda Consulting подготовили рейтинг крупнейших российских производителей сырого молока по итогам 2017 года. В топ-20 вошли компании с ежегодным объемом надоев более 44 тыс. т, а в первую пятерку — более 100 тыс. т.



Рейтинг возглавила группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра, которая в прошлом году произвела 300 тыс. т сырого молока. В конце декабря 2017-го холдинг объявил о достижении уровня надоя 1 тыс. т молока в сутки, более половины из которого давали фермы в Воронежской области, 250 т — в Калужской. К концу этого года «ЭкоНива» намерена выйти на показатель надоев в 2 тыс. т, а к 2023−2024 годам увеличить их до 5 тыс. т/сутки, заявлял ранее Дюрр. По состоянию на 1 июля общее стадо КРС «ЭкоНивы», согласно собственным данным, насчитывало 110,5 тыс. животных, в том числе 51,8 тыс. фуражных коров.



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, который в 2016-м, по данным «Союзмолоко», делил с «ЭкоНивой» первую строчку среди крупнейших производителей, в этом рейтинге занимает второе место. Объем производства «Агрокомплекса», принадлежащего семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, в прошлом году составил 171 тыс. т сырого молока. Общее поголовье КРС компании оценивалось в 78,8 тыс. животных, в том числе 27 тыс. коров. Как говорится в годовом отчете агрохолдинга, за год производство сырого молока увеличилось на 21%, объем переработки собственными молокозаводами — на 10% до 124 тыс. т. В июле «Агрокомплекс» должен был начать возведение молочного комплекса «Жуковский» в Ростовской области, рассчитанный на 2,8 тыс. дойных коров (объем инвестиций — около 3 млрд руб.). Он должен был стать частью молочного кластера общей стоимостью 45 млрд руб., однако, как сообщал «Коммерсантъ» в начале июня, реализация масштабного инвестпроекта приостановлена. Также «Агрокомплекс» планирует начать производство сыров на заводе дочерней компании «Сыры Кубани», заявленная проектная мощность — до 500 т молока и до 600 т сыворотки в сутки.



Третью строчку среди ведущих производителей сырого молока занимает татарстанский холдинг «Ак Барс» с объемом выпуска 115 тыс. т. В прошлом году, по данным Milknews, его дойное стадо насчитывало 25 тыс. коров, а общее поголовье — 84 тыс. животных. Мясо-молочное направление компании развивают 12 агрофирм, в первом квартале, по данным Минсельхоза Татарстана, численность их скота сократилась на 1,3 тыс. голов. К 15 августа валовой надой хозяйств «Ак Барса» составил 373 т/сутки при средней продуктивности коров 16,8 кг в день.



На четвертом месте — концерн «Покровский», выпустивший в прошлом году 105 тыс. т сырого молока. Концерн работает в Краснодарском крае и включает 18 молочно-товарных ферм. Согласно собственным данным, молочное стадо холдинга насчитывает 13 тыс. коров. В «Покровский» входит молочный завод «Кубанская станица» максимальной мощностью переработки молока-сырья 40 т в день.



Также в первую пятерку вошел «Пискаревский молочный завод» с годовым объемом производства 103,5 тыс. т сырого молока. Он производит и продает молоко и молочные продукты оптом для рынков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, большая часть сырья поступает на завод из 11 связанных с ним хозяйств Ленинградской области, указано на сайте предприятия.



На шестом месте — татарстанский холдинг «Красный Восток — Агро», выпустивший за прошлый год 94,7 тыс. т молока. Стадо холдинга насчитывает 25,5 тыс. голов КРС, в том числе 17 тыс. коров. ОАО «Красный Восток» производит 267 т молока в сутки, в 2018 году компания планирует увеличить надои на 17% до 130 тыс. т. Для выполнения поставленной задачи уже завезено 3,2 тыс. нетелей из Дании, Венгрии и Нидерландов. До конца года планируется поставка еще 2,2 тыс. животных.



Замыкают топ-10 крупнейших российских производителей сырого молока Кировский молочный завод (85 тыс. т, дойное стадо — 11 тыс. коров), концерн «Детскосельский» (80 тыс. т, 11 тыс. коров), входящая в «Эфко» группа «Зеленая долина» (80 тыс. т, 8,9 тыс. коров) и группа «Авида» (76 тыс. т, 9 тыс. коров). Во вторую десятку рейтинга вошли «Русмолко» (75 тыс. т), группа «Доминант» (74,5 тыс. т), «Молвест» (65 тыс. т), «Слактис» (группа «Кабош» — 65 тыс. т), «Агросила групп» (62,3 тыс. т), агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент» — 60 тыс. т), «Залесское молоко» (50 тыс. т), агрохолдинг «Русское молоко» (48 тыс. т), «Белореченское» (47 тыс. т) и АПК «Продпрограмма» (44 тыс. т).



В сумме участники рейтинга произвели 1,8 млн т сырого молока, что составляет 8,4% объема товарного молока в стране. В ближайшие годы доля лидеров рынка может увеличиться, считает гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. «Ведущие производители молока уже отточили свои навыки, хорошо понимают все технологические процессы и имеют представление о нюансах рынка в различных регионах, поэтому, я полагаю, в ближайшие два-три года вполне возможна консолидация рынка», — сказала «Агроинвестору» Петрова. Кроме того, заметила она, зачастую у крупных предприятий дифференцирован инвестиционный портфель, и они могут перераспределять финансовые потоки, балансируя между различными направлениями.



При этом эксперт не исключает значительных изменений среди лидеров молочной отрасли. «Так, например, «ЭкоНива» развивается крайне динамично, из-за чего ее доля на рынке в ближайшее время может значительно возрасти. Кроме того, я полагаю, в ближайшее время крупные агрохолдинги, лидирующие в других секторах АПК, таких как растениеводство и свиноводство, также начнут активно развивать молочное животноводство», — добавила Петрова.



По данным Росстата, в 2017 году производство сырого молока в стране выросло на 1,4% до 31,2 млн т. В том числе выпуск товарного молока, по оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), вырос на 3,7% до 21,4 млн т. Крупнейшими регионами-производителями стали Татарстан (1,4 млн т), Краснодарский край (1,1 млн т) и Алтайский край (0,8 млн т). В 2018 году прирост по товарному молоку составит еще 470−520 тыс. т или примерно 2,3−2,5%, ранее говорил исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. При этом если бы не падение цен, наблюдавшееся на внутреннем рынке в первой половине года, динамика производства могла бы быть выше, отмечал он. По данным Минсельхоза, к 9 августа с начала года цены сельхозпроизводителей на сырое молоко в стране упали на 14,5% до 21,15 руб./кг. По сравнению с аналогичной датой 2017-го снижение цен составляет 10,2%.

