В топ-200 крупнейших частных компаний страны вошло 12 игроков, работающих в АПК. Их выручка в сумме приблизилась к 1 трлн рублей
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Фото: Forbes
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В рейтинге стало меньше представителей агросектора
Журнал Forbes составил очередной рейтинг 200 крупнейших частных компаний страны. По итогам прошлого года их общая выручка достигла 36 трлн руб., что на 12% больше, чем было в 2016-м. В том числе в список лидеров вошло 12 компаний, работающих в АПК (в качестве основного вида деятельности указан агропром) с совокупной выручкой 996,3 млрд руб. Четыре из них попали в первую сотню. В прошлом топ-200 было на три представителя агросектора больше. Тогда общая выручка компаний, занятых в сельхозпроизводстве, составила почти 1,1 млрд руб.
Фото: «Содружество»
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«Содружество» по-прежнему лидирует
Как и в прошлом рейтинге, среди агрокомпаний лидирует «Содружество», занявшее 59-е место с выручкой в 153,3 млрд руб. Хотя по сравнению с 2016-м этот показатель вырос на 14,9 млрд руб., группа переместилась на четыре сроки вниз — в прошлом году она была 55-й. «Содружество» — один из крупнейших переработчиков масличных агрокультур (преимущественно сои и рапса) в СНГ и Европе. Принадлежащая ему Baltic Port Company BV обеспечивает управление портовыми инфраструктурными активами. Также «Содружество» управляет логистическими центрами и портами в странах СНГ и Прибалтики, парком вагонов-зерновозов и флотом мелко- и крупнотоннажных судов. При этом компания сама не занимается растениеводством или животноводством.
Фото: «Мираторг»
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Выручка «Мираторга» выросла на 17 млрд рублей
По сравнению с прошлым рейтингом Forbes, «Мираторг» опустился с 70-го на 72-е место, хотя выручка холдинга выросла со 108 млрд руб., до 125 млрд руб. Он является крупнейшим в стране производителем свинины и говядины, также выпускает мясо бройлера и розовую телятину. Вскоре в мясную линейку добавится ягнятина — в сентябре компания запустила ферму в Курской области плановой мощностью 3,3 тыс. т в живом весе в год с инвестициями 2,87 млрд руб. Кроме того, «Мираторг» занимается растениеводством (земельный банк — около 700 тыс. га), молочным животноводством, мясопереработкой, розничной торговлей, реализует проекты выращивания овощей в открытом грунте и строительства МЭЗа для выпуска растительных масел.
Фото: «Эфко»
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«Эфко» опустилась на 79-е место
Холдинг «Эфко» опустился в списке лидеров с 72 места по итогам 2016 года на 79-е. Его выручка увеличилась со 106,9 млрд руб. до 108,7 млрд руб. Основные виды деятельности группы — переработка масличных агрокультур, производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного масла, майонеза, кетчупа. Мощности компании по переработке масличных расположены в Белгородской области, Краснодарском крае и в городе Алматы (Казахстан) и превышают 2 млн т в год. В 2015 году группа создала молочное направление бизнеса, два года спустя начала выпуск молочной и кисломолочной продукции.
Фото: «Черкизово»
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Крупнейший производитель мяса — в первой сотне лидеров
Группа «Черкизово» как и в прошлом топ-200 занимает 98 место, при этом выручка компании выросла с 82,4 млрд руб. до 90,5 млрд руб. Согласно рейтингу «Агроинвестора», холдинг является крупнейшим в стране производителем мяса, также он занимается его переработкой. У компании 287 тыс. га сельхозземель, на которых она развивает растениеводческий бизнес, также у нее есть комбикормовый дивизион — по объему выпуска кормов «Черкизово» также является крупнейшей в стране.
Фото: «Агроком»
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«Агроком» поднялся на 37 позиций
Группа «Агроком» поднялась со 141-го на 104-е место благодаря росту выручки с 57,6 млрд руб. до 85,9 млрд руб. Головное предприятие мясного бизнес-комплекса холдинга — «Ростовский колбасный завод — "ТАВР"», который, по данным компании, контролирует около 20% рынка мясоколбасных изделий ЮФО. Также в структуру группы входит «Фирма "Аква-Дон"» - один из ведущих производителей натуральных питьевых и минеральных вод на Юге России, ПКФ «Атлантис-Пак», выпускающая пластиковую упаковку для мясной и молочной отраслей, а также этикетки, и табачный бизнес-комплекс («Донской табак»).
Фото: Д. Абрамов
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«Русагро» снизила и выручку, и позиции в рейтинге
Компания «Русагро», один из крупнейших в стране производитель свинины, сахара и масложировой продукции, опустилась в рейтинге с 97-го на 112-е место. Выручка холдинга также сократилась — с 84,3 млрд руб. до 79 млрд руб. Компания контролирует 686 тыс. га сельхозземель и работает в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Курской, Самарской областях, а также в Приморье. Летом 2018 года новым направлением бизнеса холдинга стало производство молочной продукции — сыров и сливочного масла, выпускаемых на арендованном самарском предприятии группы «Алев».
Фото: «Росморпорт»
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Выручка крупнейшего экспортера зерна выросла на 16,5 млрд рублей
Торговый дом «Риф» поднялся со 150-го на 131-е место, его выручка выросла с 54 млрд руб. до 70,5 млрд руб. Компания занимается закупкой и продажей сельхозпродукции на внутреннем и внешних рынках. Четыре сезона подряд она возглавляет список крупнейших экспортеров российского зерна. Так, в 2017/18 маркетинговом году «Риф» вывез около 6,7 млн т зерна — на 61% больше, чем в предыдущем сезоне. Это почти 13,5% от всего объема отгрузок зерна из России.
Фото: Ю. Эйвазова
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«Агро-Белогорье»: плюс 3 млрд рублей, но минус 13 позиций в топе
«Агро-Белогорье» заняло 133-ю строку рейтинга, тогда как в прошлом году компания была на 120-й позиции. Однако выручка холдинга выросла с 67 млрд руб. до 70 млрд руб. Он входит в число крупнейших в стране производителей свинины (№4 по итогам 2017 года с почти 179 тыс. т в живом весе) с долей рынка 4,7%. Также «Агро-Белогорье» занимается растениеводством, молочным животноводством и садоводством. К лету яблоневый сад компании должен увеличиться до 168 га.
Фото: «Объединенные кондитеры»
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«Объединенные кондитеры» опустились на 20 строк
Также Forbes отнес к числу компания АПК входящий в группу «Гута» холдинг «Объединенные кондитеры». Он занимает 143-ю позицию, тогда как в прошлом году был 123-м. При этом выручка увеличилась с 63,9 млрд руб. до 65,6 млрд руб. Агропромышленный кластер холдинга — агрофирма «Рыльская» (выращивает зерновые и сахарную свеклу примерно на 40 тыс. га), завод «Промсахар» и «Кардымовский молочно-консервный комбинат» - находится в Курской и Смоленской областях. Продукцию — в первую очередь сахар и молоко — холдинг использует для производства кондитерских изделий.
Фото: М. Стулов
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Лидер сахарного рынка сократил выручку
«Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, опустился в рейтинге со 125-й позиции на 152-ю. Его выручка сократилась с 63,8 млрд руб. до 56,8 млрд руб. У компании 16 сахарных заводов и самый большой банк сельхозземель в стране — официально свыше 860 тыс. га, реально его размер достигает 1 млн га. Холдинг работает в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Башкортостане. Кроме растениеводческого бизнеса и производства сахара «Продимекс» занимается молочным животноводством.
Фото: «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева
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«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева удерживает позиции
У «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева место в рейтинге не изменилось — он 178-й. При этом выручка компании выросла с 44,8 млрд руб. в 2016 году до 46,7 млрд руб. в 2017-м. Компания занимается растениеводством, птице- и свиноводством, производством говядины, яиц, молока, переработкой продукции, а также владеет торговой сетью. «Агрокомплекс» принадлежит семье экс-губернатора Краснодарского края, бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. После ухода из министерства он возглавил совет директоров холдинга.
Фото: «Белгранкорм»
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«Белгранкорм» стал ближе к концу списка
Последний представитель агропрома в списке Forbes — компания «БЭЗРК-Белгранкорм». Она заняла 184-е место, тогда как в прошлом году была 166-й. Выручка холдинга уменьшилась с 48,3 млрд руб. до 44,3 млрд руб. Основными направлениями его деятельности являются производство мяса птицы, свинины, говядины, молока, зерна и комбикормов. Также компания занимается растениеводством (около 70 тыс. га земли) и переработкой птицы. В составе «Белгранкорма» более 40 подразделений, расположенных в Белгородской и Новгородской областях.
Фото: Д. Гришкин
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Производители масла не попали в топ
В прошлом году в топ-200 входило еще три компании из агросектора: НМЖК (был 119-м с 67 млрд руб.), «Юг Руси» (занимал 135 место с выручкой в 59,4 млрд руб.) и «Солнечные продукты» (189-я позиция с 42,3 млрд руб.). В новом рейтинге их нет. Все три компании занимаются переработкой масличных агрокультур, у двух последних также есть растениеводческий бизнес. «Входной билет» топ-200 В этом году — 40,8 млрд руб. против 39,8 млрд руб. в прошлом.
Фото: М. Стулов
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Сельское хозяйство — не основной бизнес
Активы в сельском хозяйстве есть и у других участников рейтинга, однако их основная специализация — не агропром. Так, например, торговая сеть «Магнит (четвертое место с выручкой свыше 1,14 трлн руб.) занимается тепличным овощеводством и выращиванием грибов. Агроактивы горно-металлургического холдинга УГМК (17-е место, выручка 403 млрд руб.) объединены в компанию «УГМК-Агро», которая выращивает овощи в закрытом грунте, а также занимается производством и переработкой молока. «КДВ-Групп» (80 место со 108,5 млрд руб. выручки), один из крупнейших производителей кондитерских изделий и снеков владеет 180 тыс. га в Орловской и Кемеровской областях, а также на Алтае. В качестве сырья для своего производства группа выращивает сахарную свеклу, картофель, пшеницу, рапс и подсолнечник. Компании «Акрон» (производитель минеральных удобрений) принадлежит агрохолдинг «Плодородие» с 95 тыс. га земли в Краснодарском крае, Орловской, Нижегородской и Саратовской областях. В списке Forbes «Акрон» занял 93-е место с выручкой 94,3 млрд руб.