Фото: «Содружество»

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Как и в прошлом рейтинге, среди агрокомпаний лидирует «Содружество», занявшее 59-е место с выручкой в 153,3 млрд руб. Хотя по сравнению с 2016-м этот показатель вырос на 14,9 млрд руб., группа переместилась на четыре сроки вниз — в прошлом году она была 55-й. «Содружество» — один из крупнейших переработчиков масличных агрокультур (преимущественно сои и рапса) в СНГ и Европе. Принадлежащая ему Baltic Port Company BV обеспечивает управление портовыми инфраструктурными активами. Также «Содружество» управляет логистическими центрами и портами в странах СНГ и Прибалтики, парком вагонов-зерновозов и флотом мелко- и крупнотоннажных судов. При этом компания сама не занимается растениеводством или животноводством.