Идея организации туристического потока в село с чистым воздухом и такой труднодоступной российской глубинкой сама по себе весьма спорная. Ведь если пойдет поток туристов, через некоторое время глушь перестанет быть глушью, а чистая вода и воздух претерпят серьезные изменения после периодических нашествий большого количества отдыхающих. В этой связи важно не просто дать туристу возможность наслаждаться природой, но и постараться эту самую природу максимально сохранить. «Когда мы пришли на территорию с идеей построить гостиничный комплекс в чаще леса на берегу Волги, сохранив при этом все, что там находится, пришлось столкнуться с множеством сложностей, — рассказывает Дмитрий Родионов, руководитель проекта «Ярославское взморье». — Прежде всего, выяснилось, что почти нет проектировщиков, способных сконструировать объект между растущими деревьями. Когда архитекторы представили мне первый генплан площадки, я понял, что ни одного дерева не останется. Мы даже пари заключили на эту тему: мне обещали, что когда строительство будет закончено, на площадке деревьям просто не найдется места. Нужно будет закопать воду, канализацию, отопление, телефонные провода и все остальное. И когда все эти каналы пророешь, даже сохраненные деревья погибнут. Это был отдельный вызов, на который пришлось искать непростые технологические ответы. В этом смысле наш опыт, наверное, уникален. Когда мы сажали молодые сосны вдоль дороги, которая ведет к нашей территории, все вокруг злословили, что ни одна сосна не приживется, что по этому месту все равно потом будет проложен газ, электричество и прочее. Через пять лет все сосны прижились, а сейчас деревья уже пятиметровой высоты. Что до проектирования газа, мы понимаем, что просто необходимо немножко отступить. И пусть эта дорога всегда остается окруженной сосновым перелеском. У нас есть некая картинка мечты, мы именно с этого начинали проект. Когда провели границы территории и спросили экологов, что может эта территория выдержать без ухудшения своих характеристик, выяснилось, что она может выдержать присутствие 25 тыс. человек и определенное количество прохождений туристов в год. То есть, если эти цифры превысить, территория изменится. Поэтому конечная точка для нас вполне понятна, и перешагивать ее мы не собираемся».

На сегодняшний день строительство на землях сельхозназначения, предназначенных для ведения фермерского хозяйства, законодательно прямо не запрещено. «Согласно п. 2 ст. 11 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления фермерским хозяйством его деятельности, могут предоставляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий. Причем приведенное правило применяется в отношении земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, независимо от того, находятся такие земельные участки в собственности физических или юридических лиц. Согласно ст. 6 этого же закона, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения входят в состав имущества фермерского хозяйства. Таким образом, теоретически фермеры вполне могут ставить домики для гостей на своих землях и развивать агротуристическое направление своего бизнеса наряду с их основной деятельностью. Вместе с тем, как ранее в своих письмах отмечало Минэкономразвития России, данный вопрос должен решаться на уровне субъектов РФ в зависимости от сложившейся практики ведения сельскохозяйственного производства. При этом правила, устанавливающие предельные параметры объектов капитального строительства, должны также устанавливаться субъектами РФ».

История агротуризма в Европе насчитывает уже более 200 лет, но системно отрасль начала развиваться примерно с 1850-х годов ХХ века, когда во Франции впервые произошло объединение гостевых домов с целью размещения туристов в сельской местности. В Германии до сих пор нет единого термина, определяющего понятие «сельский туризм», его смысл может меняться в зависимости от региона. Агротуризм в этой стране представлен в основном малыми семейными предприятиями, а в некоторых регионах даже принимает форму совместной работы с фермером, когда жилье и еда туристу предоставляются бесплатно в обмен на его труд на ферме. Такая модель получила популярность во многих странах Европы и даже оформлена в виде отдельного направления под названием «Добровольные работники на органических фермах».

Опыт зарубежных стран показывает, что такое явление, как частичный переход фермеров и мастеров народных промыслов из области производства в область туристических услуг, возникает именно в период экономических трудностей. Так происходило на Западе, так происходит сейчас в России.

Воссоздать деревню

В подавляющем большинстве фермеры или владельцы ЛПХ решают заняться организацией приема туристов самостоятельно и сталкиваются при этом с рядом трудностей: нехваткой рабочей силы, финансов, невозможностью сделать качественную рекламу. Но главное, хозяйства испытывают недостаток знаний, необходимых для работы с туристами. Учиться приходится на собственных ошибках, часто весьма заметных для бюджета. Другая часть фермеров-предпринимателей решает работать совместно с профессионалами в турбизнесе, но часто не может найти с партнерами точек соприкосновения, ведь требования по организации агротура могут быть совершенно невыполнимыми для обычных крестьян.

Задача специалистов турбизнеса в этом случае — корректно помогать и консультировать энтузиастов, советуя, как с ограниченными средствами создать комфортное пространство для туристов и как правильно оказывать туруслуги.

По словам Екатерины Шаповаловой, автора идеи проекта «АгроЭкоТуризм России», за всю историю существования туризма в нашей стране создано только два всемирно известных турпродукта — «Золотое кольцо России», с которого 50 лет назад началось развитие профессиональной отрасли, и «Белые ночи Санкт-Петербурга». Более того, с начала 1990-х отрасль у нас находилась в застое. А в это время россияне стали путешествовать по всему миру. И вот сегодня, когда от наших опытных, образованных и искушенных соотечественников поступил запрос на агротуры по России, оказалось, что такого турпродукта на рынке нет.

Не получив предложения, наши люди стали путешествовать самостоятельно. В результате — разочарования в сервисе, жалобы на недостаток достоверной информации, систематические проблемы с размещением, качеством работы персонала. А ведь агротуризм — одно из самых актуальных направлений, позволяющее создать уникальный национальный продукт, не сомневается Шаповалова.

Безусловно, некоторые фермерские хозяйства, ЛПХ и даже крупные агрохолдинги уже начали развивать на базе своих предприятий агротуристическое направление. Но таких предложений на рынке пока еще немного, что связано со сложностью организации агротуров. Ведь в отличие от большинства европейских стран, где под агротуризмом подразумевается обычный отдых в арендованном на ферме домике, в России в это понятие вкладывают самый что ни на есть аграрный смысл.

Так, в нашей стране наиболее популярные направления — это экскурсии к животноводам (особенно на молочные фермы), птицеводам, пчеловодам, а также сыроварам. Но и этого агротуристам бывает недостаточно. Поэтому, чтобы обеспечить постояльцам разнообразный досуг на протяжении длительного времени проживания, в агротуры часто добавляют поездки в краеведческие музеи и организуют встречи с ремесленниками.

«Люди задумались о качестве жизни и о качестве продуктов, которые они едят, — поясняет Шаповалова. — Более того, горожанам интересно все, что связано с жизнью на земле. То есть помимо погружения в сельский быт, в процессы производства фермерского продукта они хотят изучать традиционные ремесла, знакомиться с региональными брендами и гастрономией. Неудивительно, что в агротуристическом бизнесе порой встречаются представители таких непривычных для России направлений, как разведение виноградных улиток или изготовление сидра».

По мнению Шаповаловой, не стоит ограничивать понятие агротуризма исключительно посещением деревенского двора и общением с животными. Территория агротуризма — это малый город и прилегающая к нему сельская территория, считает она. А стало быть, производство продукта и его путь на стол туриста — также тема подобных поездок, и она может быть очень интересной и востребованной.

Схожего мнения о том, каким должно быть агротуристическое направление в России, придерживается и Светлана Левина, организатор сельских туров в Тульскую область «Сила села».

Основная цель проекта «Сила села», по словам самих организаторов, — показать другой, отличный от городского, но при этом современный и вполне комфортный мир, а главное — людей, которые решились кардинально изменить свою жизнь. Пока что зона действия проекта ограничена Заокским районом Тульской области. Многие фермеры, которые живут в этом районе и принимают туристов — бывшие горожане. Они возрождают русскую деревню, стараясь сделать ее реальной альтернативой городу.

Родители приезжают сюда с детьми, считая такое путешествие очень важным для полноценного развития ребенка: они хотят, чтобы он увидел своими глазами, откуда берется молоко, как растут овощи и фрукты. Другие гости сами в детстве проводили много времени в деревне, у бабушки, и им хочется вернуться в этот мир и освежить воспоминания.

«Заокский район — экологически чистая территория, отлично подходящая для органического сельского хозяйства, — рассказывает Светлана Левина. — В свое время эти условия привлекли разных людей, которые захотели начать новую жизнь вне города. Их пример вдохновил нас на создание первого локаворского ресторана, еда в котором готовится только из местных продуктов. Успех этого проекта подтолкнул к мысли о создании фермерского кооператива. В ходе общения с гостями ресторана мы также почувствовали запрос на сельский туризм, и постарались организовать все так, чтобы гость не просто приезжал в ресторан поесть, но имел возможность проследить всю историю продукта с грядки до тарелки и при этом приятно провести время, а заодно поддерживать местных фермеров и вовлечь в проект новых».

Интерес аграриев

Основной интерес фермера, решившего заняться агротуризмом — в создании дополнительного источника дохода для поддержания рентабельности своего хозяйства. Для фермеров агротуризм — это диверсификация деятельности и, как следствие, повышение стабильности хозяйства, что особенно важно зимой или в периоды плохого урожая. «Многие со временем входят во вкус и выделяют агротуризм в отдельное направление деятельности, доход от которого может быть сопоставим с самой фермерской деятельностью», — рассказывает Михаил Мизин, директор проекта «АгрЭкоТуризм России». В этом случае основными источниками дохода фермера становятся организация мастер-классов для туристов, экскурсии по хозяйству, дегустация продукции в формате фермерского завтрака или обеда, а также сбыт продукции туристам. При этом последний пункт довольно важен и его не стоит недооценивать, замечает Мизин. Ведь доход от сбыта фермерской продукции туристам может достигать 70% от всего заработка на агротуризме. Также дополнительным, но не менее важным фактором является то, что в лице туристов фермер находит очень благодарную аудиторию, поддержку своих взглядов и признание своего труда.

Экоферма «Каенсар» (Татарстан, Арский район) существует немногим больше полутора лет. На территории хозяйства можно снять домик, посетить фермерский зоопарк и прокатиться в повозке. Неподалеку есть агрозона с огородом, садом и озером. Единовременная вместимость экофермы — не более 25−28 человек, в 2015 году посещаемость составила около 2,5−3 тыс. гостей. Идея создания экотуристического проекта возникла у владельцев спонтанно. «Сначала было желание сделать что-то вдвоем, которое совпало с возможностью, — рассказывает Аделя Янышева, управляющая экофермы «Каенсар». — Сложно было, поскольку мы городские жители, привыкшие к комфорту». Как признается фермер, основная трудность заключалась в донесении до местного населения информации о том, что это не просто домики в аренду для пьяных гулянок, а сельский туризм. Другая большая сложность — расходы на рекламу для целевой аудитории в отсутствие бюджета.

По словам управляющей экофермы, инвестиции шли не только на туризм, но и на развитие самой фермы. «Ферма зависит от туризма, туризм — от фермы, разделить очень сложно, — говорит Янышева. — Мы вкладывали личные средства. Ведь в стране нет комфортабельных условий кредитования для такого вида деятельности, отсутствует даже нормативная база».

Надо сказать, случай экофермы «Каенсар» нетипичный: она с самого начала была задумана как агротуристический проект. Обычно же агротуризм пытаются развивать хозяйства, работающие далеко не первый год. Для таких фермеров, организующих на базе своего хозяйства небольшой туристический бизнес, ферма является не местом работы, а частью собственной жизни.

«Мы не создавали ничего специально, мы просто так живем, — объясняет Станислав Меташев, сын хозяев фермы «Домик в деревне» (Костромская область). — А я уже принял решение приглашать людей». По словам Меташева, им руководило желание дать горожанам возможность потрудиться на земле, чтобы показать, как доят коров, кормят кур, собирают яйцо, косят траву, топят печи и т. п. Помимо этого, фермером руководило стремление повысить качество жизни в российской глубинке. «Раньше я жил в Германии, а там деревня очень близка людям, к тому же у них там уровень жизни и удобства не хуже, чем в городе, а у нас большое разделение», — объясняет он.

Однако о потоке туристов на ферме Меташева пока еще говорить преждевременно. «У нас только одна семья была в 2015-м году. Постояльцев возили на родник, показали, как делают древесный уголь, возили в дровяную пекарню, которых сейчас единицы. Только проблема в том, что эти гости были небогаты. За неделю с поездками и проживанием мы взяли с них всего 11 тыс. руб., так что агротуризм для нас скорее хобби».

Напротив, владельцам фермы «ЭкоДеревушка» (Коломна) удалось развить агротуристическое направление параллельно с фермерской деятельностью. Помимо козьей фермы и производства молочных продуктов, здесь также разводят виноградных улиток, что вызывает у туристов огромный интерес. Удачно занятая ниша и создание уникального и интересного продукта для туристов стали залогом успешного развития бизнеса. Сегодня фермеры из «ЭкоДеревушки» успешно сотрудничают с ведущими туроператорами, а агротуризм, бывший первоначально лишь экспериментом, превратился для них в обособленное направление семейного бизнеса, в котором удается также задействовать и местных жителей, обеспечив их дополнительными заработком.

Деревенские сложности

Труднодоступное местоположение, отсутствие инфраструктуры, комфортного размещения, отдельного обслуживающего персонала — так звучат наиболее распространенные причины отказа туристов от поездок на ферму. «Люди боятся ехать, — сетует Меташев. — Они думают, что тут нет дорог и больниц, а автобусы проезжают один раз в месяц. Условия проживания все хотят «на уровне». Но здесь же деревня, хотя и с удобствами, а туристам нужны квадроциклы, комфортабельные комнаты с душем. А у нас всего две комнаты для гостей в одном доме с хозяевами».

На определенное недопонимание со стороны туристов и туроператоров жалуются и другие фермеры. «Обычно туристические агентства требуют невыполнимых условий для проживания, а уровень экскурсий хотят такой, какой не может предоставить ни один поставщик услуг сельского туризма, ведь на то он и сельский, — поясняет Янышева из фермы «Каенсар». — К нам как-то приезжали 30 представителей турагентств Татарстана на автобусе и ворчали: «тут вам нужны дорожки», «там вам нужны таблички», «нужны туалеты», «нужны …» и т. п. А у нас, простите, сельский туризм. Сюда люди приезжают потоптаться в грязи, поколоть дрова, освещая себе путь фонариком, и сходить в деревенское отхожее место. Так что сотрудничество с турфирмами было бы интересно, но оно вряд ли возможно».

Однако Екатерина Шаповалова из «АгроЭкоТуризма России» считает, что подобную проблему можно легко преодолеть. «С самых первых экспедиций проекта мы поняли, что у фермеров часто просто нет дополнительного человеческого ресурса, чтобы разрабатывать качественный турпродукт, — делится она. — Поэтому мы придумали новый формат — сопровождение турпродукта. Это означает, что сервис мы привозим в буквальном смысле с собой — тестовую группу, а в дальнейшем регулярные группы обязательно сопровождает команда нашего проекта, которая помогает фермеру обеспечить качественный прием гостей, сервировать стол, проводить мастер-классы и т. д. Наша стратегическая цель в этом направлении — воспитать и обучить сопровождающих и менеджеров нового поколения для организации агротуров по регионам России».

Впрочем, есть фермеры, которые относятся к неизбежным переменам с пониманием. Совладелица КФХ «Росинка» (Республика Алтай, Чемальский район) Мария Исаева уверена, что при организации туристического бизнеса фермер должен быть готов менять свой привычный уклад жизни и уметь подстраиваться под потребности своих будущих гостей. В противном случае никакого туризма не получится.

Ферму по разведению племенных молочных коз Исаева с мужем организовали около 20 лет назад. «Когда заниматься сельским хозяйством стало тяжело, мы управление фермой передали сыну, а сами в 1991 году на базе нашего хозяйства открыли пансионат «Горный воздух» и теперь осваиваем новое направление — агротуризм», — делится фермер. По мнению Исаевой, любой туризм, в том числе и сельский, должен быть до мелочей продуман еще на этапе проекта. Людям необходимо обеспечить комфортное проживание, обустроить домики, дать возможность помыться и отдохнуть в тепле и комфорте. «Я не считаю, что агротуризм — это грязь по колено и ледяной туалет, в который вы побежите ночью с маленьким ребенком, — говорит фермер. — Если хочется экстремальных приключений, их всегда можно организовать, но отдых должен быть именно отдыхом».

Второй определяющий фактор успешности такого бизнеса, продолжает Исаева, — суметь показать городским гостям деревенский быт: животных, птицу, какую-нибудь экзотику, которой в городе не увидишь. «У нас на ферме помимо овец, коз и коров можно посмотреть на страусов, — замечает она. — Сегодня они, конечно, уже не совсем экзотика, но гостям нравится».

Пансионат Исаевых принимает посетителей как летом, так и зимой. Сами владельцы признаются, что изначально было очень сложно справляться собственными силами, но сейчас кроме членов семьи на ферме и в пансионате работают жители близлежащих сел и деревень. «На нас сначала косо смотрели, когда начали здесь туристические домики строить, — делится Исаева, — но сейчас мы обеспечиваем работой 8−10 местных жителей в зависимости от сезона. Так что соседи нас даже полюбили».

Другая сложность, связанная с сельским туризмом, носит законодательный характер. Это проблема сертификации сельских домиков. Пока многие из них остаются вне четкой юридической рамки, размещать там людей туроператоры не имеют возможности. Впрочем, выйти из положения можно, объединив в рамках одной поездки посещение малых городов, расположенных неподалеку, говорит Мизин.

Возрождая село

В отличие от фермеров, у агрохолдингов другая мотивация. Им малоинтересен агротуризм с точки зрения дополнительного дохода, так как даже большой агротуристический проект занимает слишком малую часть в структуре их дохода. Основной интерес агрохолдинга в создании собственного агротуристического проекта — имиджевый. Туризм является прекрасным инструментом продвижения собственного бренда и идеологии, повышения лояльности потребителя, а также может быть частью программы социальной ответственности крупного бизнеса, играя образовательную и профориентирующую роль.

Крупные сельхозпредприятия часто участвуют в агротуристических проектах, занимаясь развитием территорий и принимая на себя девелоперские функции. Так случилось с мини-контактной деревней, построенной ЗАО «Совхоз имени Ленина» прямо на границе с Москвой. Руководитель и идейный вдохновитель проекта Павел Грудинин подчеркивает, что важно помнить, с чего начиналось сельское хозяйство в России, и не забывать об истории труда людей на земле, вековых русских традициях и деревенском быте. В его контактной деревне дети могут пообщаться с сельскохозяйственными животными, подоить корову, смолоть муку и даже вспахать землю настоящим плугом. Основная роль проекта именно образовательная: сюда регулярно возят экскурсии из городских школ, чтобы показать детям важность и нужность крестьянского труда.

Руководство курортного комплекса «Ярославское взморье», входящего в одну группу компаний с агрохолдингом «АгриВолга», также видит свою миссию не столько в развитии собственного агротуристического бизнеса, сколько в благоустройстве территории и восстановлении уникальной природной зоны. После приобретения земель на берегу Волги немало усилий инвесторов было приложено именно для восстановления экосистемы. «Чисто бывает только в двух случаях, — рассуждает руководитель проекта «Ярославское взморье» Дмитрий Родионов. — Если люди не могут добраться до какой-то территории и если место уже стало доступным, но у него есть хозяин, контролирующий поведение людей на этой территории».

Важный аспект агротуризма также в том, что он способствует выявлению, становлению и развитию регионального продукта по аналогии с Европой, поясняет Мизин. Под региональным продуктом имеются в виду сельскохозяйственные, гастрономические и кулинарные продукты питания, имеющие определенное географическое происхождение. «В рамках экспедиций и агротуров мы стараемся выявлять такие продукты в регионе и помогаем им развиваться в качестве региональных брендов, — рассказывает Мизин. — В Европе такой подход позволяет местным производителям успешно конкурировать с транснациональными корпорациями, а производство регионального продукта часто становится основой экономики региона. Мы убеждены, что в ближайшие годы в нашей стране появится значительное количество региональных продуктов, а агротуризм будет основным каналом их продвижения».