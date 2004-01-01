Покупатели переключаются на Поволжье

Этап первоначального распределения сельскохозяйственных земель и формирования классов собственников в России закончился. Во всяком случае в тех регионах, где существует «живой» рынок земли — на Юге и в Центральном Черноземье. Еще 10 лет назад там можно было относительно быстро, легко и дешево собрать значительные наделы в десятки тысяч гектар. Сейчас это уже невозможно. Покупать земельные участки придется у компаний, которые провели работу по их консолидации в предыдущее время.



В прошлом году впервые с 2013-го отмечался рост долларовых цен на землю: в Краснодарском крае — в 1,3 раза, на Ставрополье — в 1,7 раз, в Ростовской области — в 1,8 раз, в центральных регионах стоимость увеличилась от 6 до 17%. Рублевые цены в этот период тоже не переставали расти (см. графики). Помимо основной причины — сокращение предложения, — влияние оказывает постепенное укрупнение уже работающих на этих землях игроков. Они научились эффективно вести бизнес, не имеют серьезных финансовых проблем и продолжают скупать поля вокруг себя. Это отнюдь не уникальная тенденция — во многих странах мира первое, во что готовы вкладываться фермеры при почти любой конъюнктуре, — это земля. В последние год-полтора появились и новые непрофильные игроки, которые готовы инвестировать как в этот актив, так и в растениеводческий бизнес.



Плюс в последние несколько лет, а особенно в 2016 году, растениеводы в целом чувствуют себя очень неплохо. Везет с погодой, урожайностью и сборами. Третий год подряд Россия собирает более 100 млн т зерна. Высокие урожаи привели к тому, что многие растениеводческие компании Юга и Центра, с которыми работает «СовЭкон», показали в прошлом году рекордную для себя прибыль.



Если говорить о других регионах, то там ситуация пока аналогична тому, что было 10 лет назад на Юге и в Центральном Черноземье — имеется много бесхозной земли по низким ценам, в основной массе не оформленной должным образом, немало паевых участков.



Отдельно можно выделить Поволжье. Пока регион существенно уступает по степени развитости рынка Югу и ЦЧР, но ситуация явно оживилась. Появляются крупные рыночные сделки, активизируется оформление прав на землю, растут цены. Это можно связать с переключением спроса покупателей на регион с относительно высоко конкурентных рынков центральных и южных областей страны. Другая причина — улучшение в этой зоне конъюнктуры по зерновым и масличным. Поволжье активнее включилось в экспортную историю, вывоз зерна через Каспий в последние несколько лет вырос на порядок. Как следствие — более высокие доходы для местных аграриев. А земля как актив начинает генерировать больший доход.



В краткосрочной перспективе рост цен на землю, вероятно, продолжится. Крупными игроками потрачены еще далеко не все средства, зарезервированные под покупку таких активов. Среднесрочно — не исключено и замедление роста. Во-первых, вероятно разочарование новых игроков, приобретавших активы по оценкам, основанным на блестящих финансовых результатах 2016 года. Повторять их из года в год невозможно, тем более, когда происходит смена собственников и зачастую менеджмента. Во-вторых, зерновому бизнесу продолжает угрожать непредсказуемое государственное регулирование, которое в частности вылилось во введение пошлины на экспорт пшеницы. В настоящее время она обнулена до июля 2018 года, но не отменена. Более того, как показывает практика последних лет, государство может стремительно ограничивать вывоз зерна и изымать десятки миллиардов рублей доходов у растениеводов и безо всяких пошлин. Заметной лоббистской силы, системно защищающей интересы растениеводов, как не было, так и нет.



С другой стороны, поддержку земельному рынку будет оказывать постепенное восстановление мировых цен на сельхозтовары. Долгосрочное дно пройдено, что положительно будет сказываться на доходах фермеров и стоимости земли по всему миру. А она во многих странах в последние годы дешевела вслед за падением долларовых цен на зерно и масличные.



Отдельный вопрос — выборы 2018 года и вектор связей России с остальным миром. Курс на смягчение отношений с Западом, на привлечение иностранных инвестиций, открытость и либерализацию рынка земли — однозначный плюс для цен на российскую землю. Углубление изоляции и, не дай бог, огосударствление зернового трейдинга и растениеводства — однозначный минус. Куда повернет наша страна на этой развилке и будет ключевым фактором для стоимости земли в долгосрочной перспективе.



Автор — директор аналитического центра «СовЭкон»

