

Увидеть экспозицию сельхозмашин собралось более 500 гостей, приехавших из 50 регионов России. Событие стало продолжением празднования юбилея российского завода Kverneland Group, которому в прошлом году исполнилось 10 лет. Среди продемонстрированных компанией нескольких десятков машин для обработки почвы, посева, защиты растений и заготовки кормов были представлены как наиболее востребованные российскими аграриями, так и новинки отечественного рынка.