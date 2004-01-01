Фото: KUHN
KUHN провел День поля в Воронежской области
На прошедшем в Рамонском районе Воронежской области Дне поля KUHN компания представила гостям мероприятия решения для профессионального растениеводстваАгротехника и технологии
KUHN, июль 2017
Аграрии региона познакомились с полной линейкой техники KUHN для подготовки почвы, посева зерновых и пропашных культур и защиты растений. На вопросы аграриев отвечали сотрудники Российского представительства KUHN и представители заводов-производителей.
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