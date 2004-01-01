Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №4 (62) июль-август 2017
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Аграрии региона познакомились с полной линейкой техники KUHN для подготовки почвы, посева зерновых и пропашных культур и защиты растений. На вопросы аграриев отвечали сотрудники Российского представительства KUHN и представители заводов-производителей.