Регионы-лидеры снижают объемы производства птицы

Первое место по производству мяса птицы удерживает Белгородская область. За пять месяцев в регионе выпустили 333,8 тыс. т, что, однако, на 6,9% меньше показателя за январь-май 2017-го. Второй стала Челябинская область — 140,2 тыс. т, что ниже прошлогоднего уровня на 5,5%. На третьей позиции — Тамбовская область, сельхозпредприятия которой за пять месяцев этого года увеличили объемы в 1,6 раза до 130,3 тыс. т. Четвертую и пятую строчки занимают Ленинградская область и Ставропольский край. Первая за пять месяцев произвела 128,5 тыс. т птицы, вторая — всего на 0,3 тыс. т меньше. Однако если результат Ставрополья хоть и немного — на 0,7% — но выше, чем за аналогичный период 2017 года, то Ленинградская область сократила выпуск птицы на 2,2%.







Росстат зафиксировал негативную динамику и в других регионах. Так, Краснодарский край снизил производство на 2,6% до 87,9 тыс. т, Московская область — на 1,2% до 86,6 тыс. т, Татарстан — на 0,9% до 78,5 тыс. т. В то же время Брянская область увеличила объем выпуска на 1,2% до 116,5 тыс. т, Марий Эл — на 14,8% до 85,2 тыс. т, Мордовия — на 5,6% до 92,3 тыс. т, Пензенская область прибавила 7,1% до 99,1 тыс. т.



В России отмечается перепроизводство мяса птицы, комментирует исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Снять излишки с рынка мог бы экспорт. Однако из-за высокой себестоимости российская продукция неконкурентоспособна за рубежом, и вывозить ее можно только себе в убыток. Минсельхоз советует рынку ограничить рост производства птицы, если не удается одновременно наращивать внешние продажи.

