Экспертная комиссия Минсельхоза России утвердила новую породу свиней — чистогорскую, разрешив ее разведение и использовании в Сибири. Новая порода свиней набирает массу в 100 кг за 161 день, затрачивая на 1 кг прироста 2,68 кг корма, выход мяса с туши составляет более 60%, а при убое молодняка с живой массой 100 кг толщина шпика не превышает 16,1 мм. Также, согласно заявлению ученых, животные чистогорской породы характеризуются высоким многоплодием — более 13 поросят на один опорос, сохранность приплода составляет более 90%.

О селекционном достижении сообщили ученые Кемеровского сельскохозяйственного института, перед которыми в 2001 году была поставлена цель создать новую отечественную породу свиней, отличающуюся улучшенными показателями откормочной и мясной продуктивности и хорошо приспособленную к природно-климатическим условиям Сибири. В качестве исходной материнской основы были взяты животные отечественной крупной белой породы, в качестве отцовских пород — представители английской и французской селекции. «Если мясные отцовские породы импортной селекции можно завезти из-за рубежа, то материнская основа должна быть местная, потому что именно материнский организм должен быть адаптирован к местным природно-климатическим, кормовым и другим условиям, — рассказывает профессор Кемеровского сельскохозяйственного института Анна Гришкова. — Кроме того, свиноматка тоже должна быть мясной породы с высокими показателями откормочной и мясной продуктивности, поскольку поросята идут в маму. Поэтому была поставлена задача создать именно отечественную породу с тонким шпиком и высоким выходом мяса и потомством с такими же показателями».

По состоянию на 2016 год порода чистогорских свиней насчитывает около 4 тыс. голов, которых разводят в Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях, Томкой и Омской областях. На СПК «Чистогорский», по заказу которого проводилась селекционная работа, чистогорская порода сейчас занимает 50−60% всего поголовья. Однако, по мнению гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, о серьезном влиянии на развитие отрасли пока говорить слишком рано. «Для того чтобы заниматься чистопородным разведением, нужен высочайший уровень селекционно-генетических исследований. Только вывести породу недостаточно, необходимо поддерживать ее, воспроизводить, постоянно улучшать, в еженедельном режиме выкладывать информацию в международные системы обмена данными», — сказал «Агроинвестору» Ковалев.

По словам эксперта, в мире выведением пород занимаются в селекционно-генетических центрах (СГЦ), несколько из них уже созданы в России. «В СГЦ сейчас уже полностью локализовано производство, однако работают они на зарубежной генетике. Это абсолютно правильное решение, для того чтобы можно было быстро возродить свиноводство. И мы надеемся, что в течение 5−7 лет СГЦ смогут не только поддерживать уровень зарубежной генетики, но и постепенно придут к серьезным селекционным открытиям», — сказал Королев.