К 1 ноября 2016 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 48,03 тыс. т зерна, сообщает Росстат. Это на 8,2%, или 3,63 тыс. т, больше объема на аналогичную дату прошлого года и является рекордным показателем для этого периода. По сравнению с 1 ноября 2015-го запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 7,2%, до 31,31 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 10,1%, до 16,72 млн т.

Главная особенность вышедших данных — продолжающийся рост наличия зерна на юге России относительно прошлого года, отмечают в аналитическом центре «СовЭкон». Так, в Южном федеральном округе остатки уже на 9,1% выше, чем год назад (на 1 октября было на 2,1% выше прошлогоднего уровня), в Северо-Кавказском федеральном округе — на 17,3% выше (на 1 октября — на 11,9%). Текущие остатки зерна выше прошлогодних практически во всех основных экспортирующих южных регионах: в Ставропольском крае — на 18,7%, в Волгоградской области — на 28,1%, в Ростовской области — на 17,4%. Исключением стал лишь Краснодарский край, где остатки на 1,1% ниже прошлогодних, однако еще месяц назад эта разница была на уровне 15%. «Высокие текущие остатки зерна на юге означают, что экспортеры в ближайшие месяцы будут закрывать свои потребности прежде всего за счет зерна южных регионов при относительно вялом спроса на зерно из других, более удаленных от портов регионов», — отметили в «Совэконе».

По данным Минсельхоза, к 18 ноября в стране намолочено 122,5 млн т зерна в бункерном весе (в 2015-м — 107,8 млн т). Экспорт в этом сельхозгоду в министерстве прогнозируют на уровне 35−40 млн т, впрочем, предположил глава департамента растениеводства Петр Чекмарев на Всемирном зерновом форуме в Сочи, этот объем может составить и 45 млн т. Пока экспорт зерна отстает от прошлогодних показателей на 5%, однако в начале 2017-го отставание может быть отыграно. К 2030 году Россия может выйти на экспорт 50 млн т в год, заявил на форуме глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы ставим перед собой цель к 2030 году выйти на уровень производства зерна в России порядка 150 млн т, а значит, экспорт уже будет порядка 50 млн», — приводит «РИА Новости» слова Ткачева. По оценке вице-премьера Аркадия Дворковича, потенциал в 150 млн т может быть достигнут в ближайшие 10 лет.

В частности, как рассказал замминистра сельского хозяйства России Евгений Громыко, сейчас ведутся активные переговоры с Японией, которая рассматривает варианты поставок 5 млн т пшеницы в год. Также Минсельхоз видит потенциал наращивания экспорта российского зерна в Бразилию и Мексику — традиционные рынки США, сообщил RNS директор департамента регулирования рынков АПК Владимир Волик. Кроме того, в качестве приоритетных рынков для российского зерна рассматриваются Ближний Восток и Северная Африка, страны АТР и Китай.