Китайская агропромышленная компания «СиньСин» реализует на территории Пензенской области инвестиционный проект по строительству сельскохозяйственного парка, включающего сушильный комплекс, зернохранилище, комбикормовый завод, свиноводческий комплекс, завод по переработке мясной продукции и другие объекты сельскохозяйственного назначения. Общий объем инвестиций составит 1 млрд юаней или 10 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Срок реализации проекта, которым занимается «дочка» «СиньСин» — компания «Ваньнян», составляет пять лет. К работам инвестор приступил в апреле 2016 года, к настоящему времени китайская сторона вложила 100 млн руб. «Засеяно кукурузой 1,2 тыс. га на зерно, приобретена техника, подписано соглашение на поставку и монтаж сушильного комплекса мощностью 50 т/час», — говорится в сообщении. Достигнута договоренность с пензенскими властями о дополнительном предоставлении под реализацию проекта 1,4 тыс. га залесенных участков земли в Шемышейском районе Пензенской области. К 2017 году «Ваньнян» планирует увеличить площадь земель для выращивания сельскохозяйственных культур — кукурузы, подсолнечника, рапса — до 20 тыс. га. Как сообщалось ранее, в ближайшее время на территории сельскохозяйственного парка начнется строительство свинокомплекса на 200 тыс. голов.

Кроме того, губернатор региона Иван Белозерцев поддержал планы «СиньСин» по строительству завода по производству семян сельскохозяйственных культур и завода по глубокой переработке кукурузы на витамины с целью производства биологически активных добавок, а также завода по производству средств защиты растений на территории Пензенской области.

Интерес китайских инвесторов к российскому сельскому хозяйству действительно есть, в том числе и в европейской части России, подтверждает руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора KPMG в России и СНГ Виталий Шеремет. «У меня сейчас идет общение с несколькими китайскими группами, речь идет об объемах инвестиций в сотни миллионов долларов. Причем интересы китайских инвесторов разнятся — это и растениеводство, и мясное производство, и производство молочной продукции, не только на Дальнем Востоке, но и в других российских регионах, в том числе в Центральной России. Ставка идет на то, что рано или поздно китайский рынок откроется для российской продукции: по сибирской пшенице уже открылся, ждут открытия по мясу. Перспективы есть, так как российское продовольствие воспринимается в КНР как экологически чистое, как премиальный продукт», — сказал «Агроинвестору» Шеремет.

Однако, по его словам, есть факторы как побуждающие инвестиции, так и вызывающие вопросы. «В качестве положительных моментов инвесторы говорят о прибыльности, которую обеспечила девальвация рубля, об устойчивом росте сельхозпроизводства, о низком уровне автоматизации, благодаря которому привлечение технологий на российский рынок может принести хорошую прибыль, а также о стабильной поддержке государства. Однако есть и вопросы, вызывающие озабоченность инвесторов. Это вопросы доступа к финансированию, а также несовершенная нормативная среда — по мнению инвесторов, у нас в стране часто меняются планы и стратегия государства по развитию АПК», — прокомментировал он.

Кроме того, добавляет вице-президент инвесткомпании «Атон» Иван Николаев, китайские инвесторы сейчас, в основном, предпочитают идти в проекты, так или иначе связанные с государственной поддержкой. «Через РФПИ, например, у них неплохо получается с неким содействием государства. Отдельно же крупный китайский капитал обычно не идет без присутствия китайского государства — в качестве соинвестора, заказчика, предоставления господдержки», — сказал «Агроинвестору» Николаев.

Ранее замглавы Минсельхоза России Сергей Левин говорил, что привлечению китайских инвестиций в российское сельхозпроизводство также мешают различия в законодательствах двух стран. «В настоящее время коллеги из России и Китая испытывают определенные затруднения, поскольку законодательство наших стран отличается и в части защиты прав, и в части обеспечения доступа, и торгового законодательства», — приводит «РИА Новости» слова Левина. Несмотря на это, товарооборот сельхозпродукцией между странами за восемь месяцев 2016 года вырос на 7% и составил почти $3 млрд.