Фото: Pixabay
Китайские инвесторы вложат в Пензенскую область 10 млрд рублей
Российское сельхозпроизводство интересно компаниям из КНР, однако есть ряд факторов, вызывающих у них озабоченностьЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, ноябрь 2016
Китайская агропромышленная компания «СиньСин» реализует на территории Пензенской области инвестиционный проект по строительству сельскохозяйственного парка, включающего сушильный комплекс, зернохранилище, комбикормовый завод, свиноводческий комплекс, завод по переработке мясной продукции и другие объекты сельскохозяйственного назначения. Общий объем инвестиций составит 1 млрд юаней или 10 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Срок реализации проекта, которым занимается «дочка» «СиньСин» — компания «Ваньнян», составляет пять лет. К работам инвестор приступил в апреле 2016 года, к настоящему времени китайская сторона вложила 100 млн руб. «Засеяно кукурузой 1,2 тыс. га на зерно, приобретена техника, подписано соглашение на поставку и монтаж сушильного комплекса мощностью 50 т/час», — говорится в сообщении. Достигнута договоренность с пензенскими властями о дополнительном предоставлении под реализацию проекта 1,4 тыс. га залесенных участков земли в Шемышейском районе Пензенской области. К 2017 году «Ваньнян» планирует увеличить площадь земель для выращивания сельскохозяйственных культур — кукурузы, подсолнечника, рапса — до 20 тыс. га. Как сообщалось ранее, в ближайшее время на территории сельскохозяйственного парка начнется строительство свинокомплекса на 200 тыс. голов.
Кроме того, губернатор региона Иван Белозерцев поддержал планы «СиньСин» по строительству завода по производству семян сельскохозяйственных культур и завода по глубокой переработке кукурузы на витамины с целью производства биологически активных добавок, а также завода по производству средств защиты растений на территории Пензенской области.
Интерес китайских инвесторов к российскому сельскому хозяйству действительно есть, в том числе и в европейской части России, подтверждает руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора KPMG в России и СНГ Виталий Шеремет. «У меня сейчас идет общение с несколькими китайскими группами, речь идет об объемах инвестиций в сотни миллионов долларов. Причем интересы китайских инвесторов разнятся — это и растениеводство, и мясное производство, и производство молочной продукции, не только на Дальнем Востоке, но и в других российских регионах, в том числе в Центральной России. Ставка идет на то, что рано или поздно китайский рынок откроется для российской продукции: по сибирской пшенице уже открылся, ждут открытия по мясу. Перспективы есть, так как российское продовольствие воспринимается в КНР как экологически чистое, как премиальный продукт», — сказал «Агроинвестору» Шеремет.
Однако, по его словам, есть факторы как побуждающие инвестиции, так и вызывающие вопросы. «В качестве положительных моментов инвесторы говорят о прибыльности, которую обеспечила девальвация рубля, об устойчивом росте сельхозпроизводства, о низком уровне автоматизации, благодаря которому привлечение технологий на российский рынок может принести хорошую прибыль, а также о стабильной поддержке государства. Однако есть и вопросы, вызывающие озабоченность инвесторов. Это вопросы доступа к финансированию, а также несовершенная нормативная среда — по мнению инвесторов, у нас в стране часто меняются планы и стратегия государства по развитию АПК», — прокомментировал он.
Кроме того, добавляет вице-президент инвесткомпании «Атон» Иван Николаев, китайские инвесторы сейчас, в основном, предпочитают идти в проекты, так или иначе связанные с государственной поддержкой. «Через РФПИ, например, у них неплохо получается с неким содействием государства. Отдельно же крупный китайский капитал обычно не идет без присутствия китайского государства — в качестве соинвестора, заказчика, предоставления господдержки», — сказал «Агроинвестору» Николаев.
Ранее замглавы Минсельхоза России Сергей Левин говорил, что привлечению китайских инвестиций в российское сельхозпроизводство также мешают различия в законодательствах двух стран. «В настоящее время коллеги из России и Китая испытывают определенные затруднения, поскольку законодательство наших стран отличается и в части защиты прав, и в части обеспечения доступа, и торгового законодательства», — приводит «РИА Новости» слова Левина. Несмотря на это, товарооборот сельхозпродукцией между странами за восемь месяцев 2016 года вырос на 7% и составил почти $3 млрд.
Написать комментарий