В течение ноября 2016 года зарегистрировано 10 вспышек вируса африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних животных и на ряде крупных свиноводческих комплексов в Краснодарском крае. На этой неделе заболевание было обнаружено на мясоптицекомбинате «Староминский» на севере региона, на предприятии введен карантин в в границах цеха первичной переработки скота, предписано ликвидировать все поголовье скота. В начале месца карантин из-за АЧС был введен на свиноферме «Кубанский бекон» недалеко от станицы Новолеушковской, на которой содержится 16 тыс. голов свиней. Кроме того, вирус обнаружен на одной из ферм в Сочи.

«Новые случаи вспышек АЧС в Краснодарском крае свидетельствуют о снижении ветеринарно-санитарного контроля и эффективности мероприятий по недопущению распространения данного вируса, реализуемых администрацией Краснодарского края», — заявили в Россельхознадзоре. Там отметили, что одной из главных причин появления новых очагов являются стихийные захоронения зараженных животных. Такие захоронения, в частности, обнаружены в Тихорецком и Темрюкском районах, а также на территории Сочинского национального парка. Кроме того, отметили в ведомстве, распространению АЧС способствует активное развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в сфере свиноводства.

«В случае расширения географии выявления вспышек инфекции АЧС в свиноводческих комплексах, а также стихийных захоронений инфицированных АЧС животных Россельхознадзор считает необходимым ввести карантин на территории Краснодарского края, что приведет к ограничению экспорта сельхозпродукции, в том числе зерновых и, следовательно, отрицательно скажется на экономике региона и страны в целом», — пригрозили в Россельхознадзоре.

В Краснодарском крае крайне развито мелкотоварное производство — выращивание свиней в ЛПХ и небольших КФХ с минимальным уровнем выполнения правил биобезопасности, пояснил «Агроинвестору» глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. В России вирус АЧС появился в 2007 году и Краснодарский край стал одним из первых регионов, где были зарегистрированы очаги. «Прежние власти края проделали огромную работу, как в укреплении биобезопасности в промышленном свиноводстве, так и с точки зрения максимального сокращения поголовья в ЛПХ и мелких фермах, которые не соответствуют 3-му и 4-му уровню компартмента (уровни защиты от АЧС. — «Агроинвестор»). В последние же два года законодательные власти региона снова начали активно пропагандировать увеличение поголовья в ЛПХ, при том что у нас на законодательном уровне никак не регламентировано содержание свиней в ЛПХ. Результат не заставил себя ждать», — сказал Ковалев.

Помимо Краснодарского края в ноябре очаги АЧС зафиксированы в Крыму — в одном из хозяйств на востоке полуострова пало около 100 из 180 свиней. Кроме того, в четверг, 24 ноября, стало известно об обнаружении вируса на репродуктивной площадке свиноводческого комплекса «Краснодонское» в Волгоградской области — одном из крупнейших хозяйств на юге страны. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, работа репродуктивной площадки приостановлена, отчуждению подлежит 5,1 тыс. животных, введен карантин на один месяц в радиусе 5 км от зараженной зоны. По словам Ковалева, всего с 2007 года в России из-за АЧС в России вынужденно уничтожено около 2 млн свиней, общие убытки оцениваются в 30 млрд руб. «Только в этом году, который по степени распространения вируса, наверное, уже превзошел все предыдущие, будет сожжено более 200 тыс. свиней, соответственно, только прямые убытки составят около 1,5 млрд руб. Плюс еще косвенные убытки — от закрытия границ, которые ведут к падению цен в этом районе и резкому росту цен в соседнем», — отметил он.

Африканская чума свиней — вирусное заболевание животных, впервые было зарегистрировано в 1903 году в Южной Африке. В этом году вспышки АЧС также зафиксированы в Рязанской, Ростовской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Липецкой, Курской, Владимирской, Смоленской и Брянской областях.