В Наро-Фоминском районе Московской области запущен молочно-товарный животноводческий комплекс стоимостью более 2 млрд руб. компании «Рота-Агро Благовещенье». Ферма рассчитана на 4 тыс. голов КРС, в том числе 1,98 тыс. голов дойного стада, сообщил «Агроинвестору» представитель «Рота-Агро». Предприятие планирует выпускать около 19 тыс. т молока в год, выйти на такую мощность предполагается уже со следующего года.

Проектирование и строительство фермы началось в 2015 году, инвестиции составили 2 млрд руб. Комплекс размещен на территории 27 га и оснащен современным оборудованием, половина из которого производится в России. «Весь процесс производства автоматизирован, - рассказал представитель «Рота-Агро». — Управление фермой ведется через компьютер, который контролирует как процесс дойки, так и весь процесс жизнедеятельности коров. Все коровы чипизированы, при проходе по коридорам с чипов считывается информация и в зависимости от того, что показывает чип, корова уводится на те или иные работы». Кроме того, на ферме впервые в Московской области внедрена автоматизированная доильная установка типа «Карусель», предназначенная на 60 мест, говорится в сообщении подмосковного Минсельхозпрода. При использовании этой установки коровы поочередно заходят на помост — так называемую карусель. После того как корова проходит гигиенические процедуры, берется небольшое количество молока на анализ, затем автоматически подсоединяется доильный аппарат.

На ферму закуплены высокопродуктивные, с высокой пригодностью к машинному доению черно-пестрые и голштинские молочные породы скота из Московской области и Калининграда. Выход на проектную мощность ожидается в третьем квартале 2018 года, окупить затраты планируется за 12−14 лет. Как говорится в пресс-релизе «Рота-Агро Благовещенье», для обеспечения кормовой базы фермы в оборот вводится 5 тыс. га залежных земель. Также в планах компании — строительство собственного завода по переработке молока, открытие производства планируется в 2019 году.

Как отметил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин на открытии предприятия, это самый масштабный проект в молочном скотоводстве на территории региона за последние 10 лет. В «Рота-Агро» и вовсе называют комплекс крупнейшей молочно-товарной фермой в России. Однако в «Союзмолоке» это опровергли. «Это действительно масштабный проект, но не самый крупный. На сегодняшний день есть комплексы значительно крупнее — например, в Пензенской области на почти 5 тыс. голов КРС на одной площадке, есть ферма в Воронежской области, в Тюменской области сейчас достраивается подобная ферма», — сказал «Агроинвестору» председатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко. Тем не менее, по его словам, появление такого предприятия является важным сигналом для производителей и инвесторов. «Если раньше Московская область была среди флагманов по молочному животноводству, то из-за близости к городу и развития строительства жилого массива и инфраструктуры сельское хозяйство, к сожалению, вытесняется из региона. Тем не менее сельхозугодий в Московской области остается очень много, к тому же этот регион выгодно отличает близость к рынкам сбыта и крупным переработчикам, многие из которых находятся рядом с Москвой», — отметил Даниленко.

Холдинг «Рота-Агро» входит в группу компаний «Рота» и включает ряд сельхозпредприятий Московской области, среди которых «Рота-Агро Благовещенье», Колхоз им. Максима Горького, совхоз «Архангельский», «Таширово» и др. Земельный банк «Рота-Агро» в Подмосковье составляет 10 тыс. га, на которых выращиваются озимая пшеница, кукуруза, ячмень, картофель, многолетние травы. Как говорится на сайте группы, «Рота-Агро» является одним из крупнейших производителей молока в регионе, более 80% всего производимого на предприятиях молока поставляется на завод Danone.